Wi-Fi名稱是「援烏口號」　警闖宿舍突襲搜查！俄學生被判入獄

▲俄羅斯一名學生因為將Wi-Fi名稱改成支持烏克蘭的口號，而被判入獄10天。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯一名學生因為將自己的Wi-Fi名稱改成支持烏克蘭的口號，而被控告犯有展示「極端組織標誌」罪，遭判入獄10天。

據BBC報導，莫斯科警方在當地6日上午發現，莫斯科國立大學有一名學生將他個人的Wi-Fi名稱設定為「Slava Ukraini！」（榮耀歸於烏克蘭），於是向當局舉報後立刻上門抓人。

「Slava Ukraini！」是烏克蘭支持者的集結號。自俄羅斯2022年2月24日對烏克蘭發動全面入侵的軍事行動後，人們經常會在抗俄的活動中聽見相關標語。

▲涉事學生正就讀於莫斯科國立大學。（圖／翻攝自X）

法庭文件顯示，警方在搜查這名大學生的宿舍房間後，對他的個人電腦和Wi-Fi路由器展開了調查。隨後，這名學生被控告犯有「公開展示納粹象徵主義或極端組織標誌罪」。

此前，俄羅斯總統普丁曾多次聲稱，烏克蘭存在「新納粹政權」，並以此作為其入侵烏克蘭的理由。法院指出，涉事學生將Wi-Fi名稱改為「Slava Ukraini！」後，向同一區域內無數個網路用戶宣傳了此一觀念，而相關路由器目前也已被沒收。

這起事件被視為俄羅斯對批評入侵或支持烏克蘭者實施鎮壓的最新案例，並在當地引發軒然大波。報導稱，目前俄羅斯已有數千人因類似言論被判入獄或罰款，顯示俄國的言論自由嚴重受打壓。