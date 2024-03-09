頻遇渣男決定自己生子、罹癌妻赴海外找代孕　陳菁徽揭「傷心檔案」

▲立委陳菁徽 。（圖／國民黨文傳會提供）



記者崔至雲／台北報導

台灣目前《人工生殖法》已不符實際社會需求，修法成了近年熱議的話題，曾經陪伴無數不孕患者，走過痛苦求子路的藍委陳菁徽談到該法案，不禁嘆氣說，曾有罹癌婦女想擁有自己的小孩，受限台灣法律，只好遠赴國外找代孕；還有不斷遇到渣男只好放棄婚姻，但又非常想要小孩的霸氣女CEO；也遇過花了數百萬到日本非法生殖中心求子失敗的女同志。各種慘痛的斑斑血淚史，讓她決定要盡一切努力完成《人工生殖法》修法，來圓她們的求子夢。

陳菁徽手上有一份「傷心檔案」，多年來裡面放滿無數令人感傷的求子故事。前陣子陳菁徽遇到一對非常年輕、約莫30歲的夫妻，但第一次見到他們時，夫妻倆面容六神無主、不知所措，一問之下才知道這對夫妻前陣子才剛到海島國家度蜜月，過程中希望可以懷上一個蜜月寶寶，未料妻子事後不斷大量出血，經檢查發現已是第二期子宮頸癌。

見到陳菁徽，先生問「我們是該先生小孩？還是先切子宮？」在陳菁徽檢視完妻子病情後，他們決定切子宮，但這樣的噩耗，等於是往他們身上重重一擊。陳菁徽見到這樣的場景也百般不捨，因此在妻子手術前先迅速協助他們冷凍胚胎，並考量到他們預算有限的情況下，將胚胎送至烏克蘭，終於，在一年後，他們擁有了自己的小孩。

但陳菁徽也透露，這對夫妻目前還想擁有第二個小孩，但因烏克蘭現在處於戰爭狀態，很多生育上的不確定性一一衍生出來，未來還將面臨很多困難。陳菁徽無奈的表示，身邊就是有太多這類案例，讓她決定一定要努力推動《人工生殖法》修法。

另一個故事，是發生在一位事業有成的女性CEO身上，她跟陳菁徽分享，過去交往中遇見無數個「渣男」，甚至還遇過男同志為了滿足家人要求，硬與她談戀愛，經過太多傷心戀愛史後，她決定自己生育小孩，為此她花了5年時間找資料，終於在35歲時前往美國，但因父親的反對，當時騙家人是去「凍卵」，殊不知意志堅決的她，第一次去美國就是做了試管嬰兒。

陳菁徽說，這位女CEO因當時在台灣還有工作要處理，但為了做試管嬰兒，也前前後後去了美國5趟才成功，總共花了300多萬，最終也因自己的堅持感動了家人。女CEO後來談到自己的求子經驗史，曾很感動的說，「這是我人生中做得最不後悔的決定」，而她自己的個性也從原本的冷血，到現在見到小孩整個就變成無敵奶媽。

還有一對近40歲的女同志為了求子，也經歷了一段辛酸的故事。因為預算的考量，這對女同志始終找不到國外符合自己預算的生殖中心，最後只能到日本一間「不合法」的醫院去。該女同志分享，因日本對於外籍人士的婚姻證明不會審查太嚴格，因此該診所還讓他們簽署多份造假文件，包括「假異性戀結婚證書」等，一開始她們本來狐疑，甚至覺得那間醫院的醫療設備品質相當差，但因也找不到更適合的醫療院所，只好硬著頭皮簽下去，未料，在花費近百萬元後，2次受孕都不成功，心力交瘁的她們最終回台灣找陳菁徽求助。

陳菁徽透露，這對女同志已到美國的機構順利懷孕，且使用「A卵B懷」技術，讓兩人共同參與懷孕過程，目前已懷孕半年。

每每看診完下班回家，陳菁徽都會靜靜的回想近期所遇見的案例，而這些案例都曾經歷過無數的傷心難過，大部分在她的協助下已再次感受到生命的美好，但有些仍在追尋幸福的路上繼續努力。

陳菁徽說，《人工生殖法》修法已經在台灣激辯30年，她也曾在這條路上走過、痛過、哭過，所以期待不只在專業技術上能夠幫助個案成功懷孕，也希望在整趟旅程中能成為有力的陪伴者，不過最重要的還是要修法成功，這樣才能讓殷殷期盼孩子降臨的人，人生能夠圓滿。