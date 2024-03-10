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貨輪、美驅逐艦遇襲　美英法聯手反擊「射下葉門叛軍28架無人機」

▲▼在紅海南部，美軍戰機F/A-18E/F「超級大黃蜂」從美軍航空母艦艾森豪號（USS Dwight D. Eisenhower）起飛。（圖／達志影像／美聯社））

▲在紅海南部，美軍戰機F/A-18E/F「超級大黃蜂」從航母艾森豪號上起飛。（圖／達志影像／美聯社））

記者吳美依／綜合報導

葉門反抗軍「青年運動」（Houthi，又譯胡塞）先前襲擊航經紅海的新加坡貨輪「推進財富號」（Propel Fortune）與美軍驅逐艦。9日凌晨，美國、英國、法國軍隊聯合擊落對方至少28架無人機，回應此次攻擊。

美國中央司令部（U.S. Central Command）表示，青年運動的無人機企圖對於「該地區的商船、美國海軍及聯軍船隻，構成迫在眉睫的威脅」，「沒有美國或聯軍的海軍船隻在攻擊中受損，也沒有商船受損的通報。」

▲▼英國皇家海軍皇家海軍里奇蒙號巡防艦（HMS Richmond）在紅海上空擊落葉門反抗軍青年運動（Houthi）的2架無人機。（圖／路透）

▲里奇蒙號巡防艦（HMS Richmond）擊落青年運動的2架無人機。（圖／路透）

英國國防部表示，皇家海軍里奇蒙號巡防艦（HMS Richmond）加入國際盟友，成功擊落青年運動的2架無人機，且無人員傷亡或損失。國防大臣夏普斯（Grant Shapps）形容，這是青年運動另一次的非法襲擊，「英國與我們的盟友，將繼續採取必要行動，拯救生命並且保護航行自由。」

法國軍方也表示，該國軍艦與戰機擊落了4架戰鬥無人機，這些無人機當時正朝著在該地區執行阿斯皮斯（European Aspides）任務的歐洲海軍船隻前進。此外，此舉也同時協助防衛紅海的其他船隻。

青年運動是什葉派激進武裝組織，獲得伊朗支持與金援，控制包括葉門首都沙那（Sanaa）在內的大片土地，自從去年11月起不斷在紅海重要貿易航線上發動攻擊，目標則是他們宣稱與以色列或西方有關的船隻，以回應持續進行中的以哈戰爭。隨著大型航運公司改道，全球供應鏈面臨嚴重的中斷及成本上升問題。

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