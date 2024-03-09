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推廣台南文學創作及研究風氣　《台南作家作品集》第13輯新書出版　

▲為推廣台南文學創作及研究風氣，台南市文化局3月甫完成第13輯6本新書出版，計有6位作家作品入選。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲為推廣台南文學創作及研究風氣，台南市文化局3月甫完成第13輯6本新書出版，計有6位作家作品入選。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為推廣台南文學創作及研究風氣，台南市文化局持續辦理台南作家作品集徵集與出版，3月甫完成第13輯6本新書出版，計有6位作家作品入選，包含已故詩人龔顯榮作品，及作家林仙龍、許正勳、顏銘俊、蕭文、林益彰的文學新作等，新書同時於近日上市發行。

文化局表示，《台南作家作品集》第13輯今年6本作品，分別為龔顯榮《拈花對天窗──龔顯榮詩集》、林仙龍《我在；我在鹽鄉種田》、顏銘俊《向文字深邃處摘星──華語文學評論集》、蕭文《記述府城：水交社》、許正勳《往事一幕一幕》、林益彰《南國夢獸》。

▲為推廣台南文學創作及研究風氣，台南市文化局3月甫完成第13輯6本新書出版，計有6位作家作品入選。（圖／記者林東良翻攝，下同）

作家龔顯榮於2019年辭世，今年出版的詩集《拈花對天窗》匯集作家的珍貴詩作，他首部詩集《來自靈山的一朵小花》及1990年代代表作《天窗》均已絕版多年，經高雄師範大學退休教授李若鶯與龔顯榮後代積極推動，終得完成編輯出版。龔顯榮作品富含哲理，轉折微妙，《天窗》尤為經典。此書不僅致敬龔顯榮，更是文學界珍貴的紀錄。

資深作家林仙龍的《我在；我在鹽鄉種田》，描述返鄉後的生活。作家從鹽分地帶出發，書中交融田園景致與心靈饗宴，文筆生動，描繪出鹽鄉濱海風光，寧靜而情感豐富。這本書集結了他多樣的文學風格，展現鹽鄉農漁生活的魅力，書頁翻飛間，是一場充滿鄉土人情味的文學之旅。

顏銘俊《向文字深遂處摘星──華語文學評論集》匯集了33篇評論，包括29篇新詩評論和4篇散文評論。這些評論不僅深入，而且精準獨到，為喜愛新詩的讀者提供了寶貴的參考。本書以現代詩評論為主，逐字逐句解析詩作，專注詩句與詩旨的推演。

▲為推廣台南文學創作及研究風氣，台南市文化局3月甫完成第13輯6本新書出版，計有6位作家作品入選。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蕭文的最新著作《記述府城：水交社》深度記錄了水交社眷村的生活經驗，呈現外省族群集體的共同記憶。作者出身眷村，長期挖掘水交社的人物故事與社區歷史，並收集許多第一手史料，彷彿記錄了台灣近代史的縮影。這本書是對台南眷村重要指標的考證，題材深刻，值得珍藏。


資深作家許正勳的最新著作《往事一幕一幕》，是一部動人至深的台語詩集。書中以地景、至親、黃昏等十輯，細膩地記錄了作者二十年的人生經歷。特別是在「黃昏」輯中，描述了夫妻間深厚情感及妻子離世後的深深思念。這本書情真意切，每一幕都是作者內心真摯的寫照，讓讀者有了生命酸甜苦澀感受的共鳴感。

▲為推廣台南文學創作及研究風氣，台南市文化局3月甫完成第13輯6本新書出版，計有6位作家作品入選。（圖／記者林東良翻攝，下同）

作家林益彰《南國夢獸》融合靈動語言、奇思幻想，作品跳脫傳統，別樹一幟，書寫台南37區，用典風趣獨特。林益彰曾出版《南國囡仔》等多部作品，曾榮獲全國優良詩人獎、第八屆台南文學獎台語現代詩佳作、2023後生文學獎等多項獎項，亦是「南寧文學‧ 家」進駐作家。《南國夢獸》展現新生代另類書寫語言，風格創新，充滿詩意。

為推廣本輯新書內容，規劃了各場次新書分享會，活動免費，歡迎參加，詳情請上台南市政府文化局臉書粉專「藝遊台南」查詢，購書可洽各大書局及網路書店購買。

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