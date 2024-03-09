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大漢學院將停辦卻招生逾300人！教育部：考生應思考是否報名

▲▼大漢技術學院傳出向教育部申請113學年度停招3系，並打算新增1系。（圖／翻攝自google map）

▲大漢技術學院將申請113學年度停招停辦，卻傳出還有超過300個招生名額。（圖／翻攝自google map）

記者許敏溶／台北報導

大漢技術學院董事會二月底才對外表示，決議在113學年、今年8月停招停辦，卻傳出113學年還有333個招生名額。教育部表示，尚未收到大漢技術學院申請停辦公文，而該校碩士班報名截止時間為6月，其他招生管道報名截止時間為8月，不致產生影響學習權益的問題，考生可充分考量後在決定是否報名。

受到少子化衝擊，位於花蓮新城、民國66年創校的大漢技術學院，董事會在上月底宣布，從113學年度起，根據私校法進行停招停辦、安置師生，並進行轉型發展規劃。目前全校剩500餘名學生，將安置至其他學校就讀。但現在卻傳出大漢在113學年還有超過300個招生名額。

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對此，教育部證實，大漢學院各學制招生名額總計333名，包括二專在職專班62名、二技進修部104名、四技進修部104名、日間碩士班36名、四技日間部-技高生27名。而該校碩士班報名截止時間為6月，其他各招生管道報名截止時間為8月，錄取報到學生在入學註冊前，不致產生影響學習權益問題；考生目前仍有相當充裕時間可充分考量，再行決定是否進行報名。

此外，教育部表示，根據私校法規定，學校若不能繼續辦學，應報經教育部核定後停辦，也要擬訂停辦計畫，提校務會議報告，並經董事會通過後，報教育部核定，但目前尚未收到大漢技術學院申請停辦公文。教育部將審查該校提報停辦計畫有關教職員工相關權益、學生受教權規劃等，並徵詢「私校諮詢會」意見後，提教育部「專科以上學校設立變更及停辦審議會」審議，確保教職員生權益。

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