486先生罕見自嘆「手頭緊」！8位數卡費震撼眾人：20年都刷不到

▲「486先生」陳延昶。（圖／翻攝自Facebook／陳延昶）

記者閔文昱／綜合報導

知名團購達人「486先生」陳延昶從13歲開始工作，去年54歲時宣布退休，工作了40年，累積了不少財富，不過他近日竟罕見坦言「手頭緊」，讓許多網友半信半疑。對此，他8日也PO出自己其中一家信用卡帳單的「8位數卡費」，震驚不少網友。

486先生8日在臉書發文表示，他日前曾說自己手頭緊，當時很多人都以為他是在開玩笑，為了證明自己所言不假，他也PO出自己其中一家信用卡帳單的截圖，只見下期帳單累計金額竟是誇張的2445萬3497元。為此，他也透露自己正在「縮衣節食」。

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▲486先生曬出超誇張信用卡帳單。（圖／翻攝自Facebook／陳延昶）

貼文一出，驚人卡費馬上震撼不少網友，紛紛感嘆「真的是開了眼界」、「大哥是刷了房的頭款嗎？」、「這輩子都無法體會的境界」、「一早以為自己眼花了」、「這太猛了⋯買房嗎？」、「比黑卡還要超派」、「這張卡我也有，但太誇張了，一口氣跟理專買那麼多，遠超乎想像」、「我20年都刷不到這額度」。

至於有網友好奇卡片額度，486先生則發文強調，刷卡額度不在於卡片是黑色還是白色，而是在於真正的財力以及信用，「對於一個每年都捐款近千萬的人，能跟銀行借貸6000W（萬），銀行還會問要不要乾脆再多4000湊1E（億）。」