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社會 社會焦點 保障人權

國三生遭割頸亡　法庭裁定「乾哥乾妹」續收容：家庭管教功能不彰

▲▼新北地院外觀。新北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲新北地方法院。（圖／記者黃哲民攝）

文／中央社

新北市國中男學生去年遭同校男學生刺死，震驚社會。新北地方法院少年法庭分別於2月底與3月1日裁定涉案少年、少女繼續收容於少年觀護所。

根據少年事件處理法規定，少年收容於少年觀護所期間，調查或審理中都不得超過2個月。但如果有繼續收容必要，得於期間未滿前，由少年法院裁定延長；但延長收容期間不得超過1個月，且以1次為限。

警方調查，去年12月25日，新北某國中女學生疑趁中午休息要到別班找人聊天，卻遭那一班的男學生要求離開而引發口角。女學生氣憤離開並找另名男學生去理論，進而發生推擠，涉案男學生持彈簧刀揮砍，造成傷者大量出血，送醫不治。

警方將涉案2男女移送少年法庭審理，少年法庭12月26日裁定男學生收容、女學生責付親屬帶回。不過今年1月8日，少年法庭再傳少女出庭，法官訊問後認定，少女尚有其他案件正在調查中，又涉及本案偏差行為，嫌疑重大，且疑有串證、家庭管教功能不彰等情形，當庭裁定少女收容。

由於收容期限將屆，經少年法庭2月26日開庭訊問少女，認定原本裁定收容的情況仍存在，且本案調查尚未終結，有繼續收容必要，因此於3月1日裁定延長收容。

至於涉案少年已於2月底裁定延長收容，新北地院持續依少年事件處理法規定及精神調查中；後續是否移送新北地檢署檢察官偵辦受外界關注。

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