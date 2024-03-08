日本藝妓遭「撕破和服」菸蒂塞衣領　京都祇園小巷4月起禁遊客進入

▲日本京都的藝妓被遊客未經同意偷拍、觸碰和服。（資料照／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本自去年解除防疫限制後吸引大量海外遊客到訪，然而，以傳統文化著名的京都卻因為觀光客太多，造成當地居民困擾，尤其藝妓與舞妓更是不堪其擾，除了遊客經常像狗仔隊一樣偷拍，甚至有和服遭拉扯破損、衣領被塞入菸蒂等情況。為防止騷擾，京都傳統藝妓區「祇園」私人小巷將從4月開始禁止觀光客進入。

根據衛報、法新社報導，京都作為日本古都，有許多擅長日本傳統舞蹈、樂器、歌藝與遊戲的藝妓或舞妓夜間會在祇園的花街茶屋賣藝。報導指出，祇園區議會2019年早已立了告示牌，明令「禁止在私人道路上拍照錄影」，警告最高可罰1萬日圓（約新台幣2100元）。

然而，隨著疫情後日本各地海外遊客數量暴增，遊客的不良行為也越來越多。報導指出，部分遊客違反了保持距離、禁止觸碰藝妓和服等規定，也有人投訴遊客入侵私有財產。

法新社更提到，有藝妓遭遇和服被拉扯撕破、衣領被塞入菸蒂、偷取髮簪等惡劣行徑，還有更多情況是未經同意攝影。不堪其擾的居民從去年12月就開始向京都市施壓，要求政府解決遊客不文明舉止的問題，強調自家社區「不是主題遊樂園」。

▲有藝妓遭到遊客騷擾，被人從衣領丟入菸蒂。（資料照／路透）

民間自治團體、祇園地區協議會理事太田磯一就表示，當藝妓們走在只有1到2公尺寬的窄巷時，觀光客們「就像狗仔隊一樣」不斷拍照。他透露，預計自4月開始，將實施呼籲觀光客進入祇園狹窄私人街道的禁令，「雖然我們也不想這樣做，但我們已經絕望了。」他強調，屆時也會立起告示牌警告遊客。

報導指出，目前尚不確定禁令會如何執行，但祇園最有名的花街「花見小路」將維持對外開放。事實上，京都不是唯一面臨過多遊客的日本觀光地。具代表性的富士山也有人潮擁擠與垃圾問題，山梨縣先前已宣布，自今年7月登山季開始，將向遊客收取每人2000日圓（約新台幣425元）的入山費。

根據共同社報導，1月份赴日海外遊客達269萬人次，比去年同期大增79.5%，相當於恢復到2019年同月的疫情前水準，而所有海外觀光客中，以南韓占最多數，其次是台灣與中國。