德腸尬松露、滑蛋+花生醬！　沈早俱樂部「3款貝果堡」超商限定吃

▲沈早俱樂部聯名3款貝果堡來了 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

貝果搶嚐鮮！繼門市的3款聯名三明治後，超商和YouTuber陪沈團的沈自創品牌「沈早俱樂部」又有3款冷凍貝果堡等吃，不僅有經典德腸炒蛋結合松露白醬的搭配，還有滑蛋尬花生醬的鹹甜組合，通通超欠吃，即日起於電商平台「全家行動購」限定開賣，趕緊開訂去。

▲3款聯名貝果堡餡料飽滿。

「全家X沈早俱樂部」聯手打造3款冷凍貝果堡，首推「德腸尬松露蛋貝果堡」，是經典德腸炒蛋結合超濃郁松露白醬，松露控肯定要吃，再來的「菇菇尬培根蛋貝果堡」則選用黑胡椒杏鮑菇搭配培根、金黃嫩蛋，飽滿餡料大口咬下超滿足，最後是「花生煉乳滑蛋貝果堡」，把香嫩滑蛋加入煉乳、花生醬，鹹甜滋味超刷嘴，每款售價79元，即日起於「全家行動購」開賣，全家LINE群組「全+1社群電商」也可享團購優惠價單件69元，買3件再打85折優惠，小確幸快收。

▲7-11聯名「CoCo壹番屋」推出4款鮮食新品。

另，7-11近日也再度攜手日本最大咖哩專賣店「CoCo壹番屋」合作，以店內超人氣菜單「起司咖哩系列」作為主角推出4款新品，首推「炸雞排起司咖哩焗飯（售價99元）」，選用經典咖哩醬搭配薑黃飯，再撒上雙起司，香氣十足，最上層再放一大塊外酥內嫩的炸雞排，每一口都超滿足。

而「咖哩雞排烏龍燴麵（售價99元）」吃得到烏龍麵裹著滿滿咖哩醬，搭配大塊炸雞排，讓人忍不住一口接一口；「炸雞起司咖哩飯糰（售價45元）」則是在飯糰裡包了整塊炸雞、咖哩醬及炒製洋蔥；「咖哩起司麵包（售價45元）」堡體仿油炸，清爽不油膩，咬下就能吃到鹹口味咖哩餡加切達起司，趕緊衝門市吃。