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台塩海洋鹼性離子水　抽出首位10萬現金幸運得主

▲台塩海洋鹼性離子水2024開春首波抽獎活動得主名單出爐，台中市的吳先生獲得3月10萬元旅遊現金。（圖／記者林東良翻攝）

▲台塩海洋鹼性離子水2024開春首波抽獎活動得主名單出爐，台中市的吳先生獲得3月10萬元旅遊現金。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台塩海洋鹼性離子水2024開春首波抽獎活動得主名單出爐！恭喜台中市的吳先生獲得3月10萬元旅遊現金，另有台南市的馮小姐抱回本週1萬元旅遊現金，「台塩好行，旅遊隨行」活動小組呼籲，4月2日與5月7日將再抽出兩位10萬元旅遊現金得主，請粉絲盡早登錄，就有機會將10萬元旅遊現金等大獎抱回家！

「台塩好行，旅遊隨行」抽獎活動現正熱烈進行中，2月20日起已陸續週週抽出萬元旅遊現金、阿里山神木賓館住宿券，首波月月抽則於3月5日抽出10萬元旅遊現金、圓山大飯店住宿券得主，目前還有9位1萬元現金獎及2位10萬元現金獎名額未開出，越早登錄中獎機會越大，上述得獎名單請見活動網站(https://www.taiyenwater2024.com.tw/)。

凡購買任一瓶台塩海洋鹼性離子水，就有機會贏得10萬元現金！即日起至4月30日前憑消費發票或箱購序號登錄活動網站，就可參加「台塩好行，旅遊隨行」抽獎，尚有2 次月月抽與9次週週抽將陸續登場，知名飯店住宿券、1萬元旅遊金、最大獎10萬元現金等你拿，箱購加碼贈送刮刮卡一張，5萬多份豪禮即刮即中，憑刮刮卡上序號登錄再得30次抽獎機會，邀請粉絲一起喝好水，抱回春遊大紅包。更多「台塩好行，旅遊隨行」活動詳情與中獎資訊查詢，請瀏覽活動網站：https://www.taiyenwater2024.com.tw/、臉書粉絲團：https://www.facebook.com/taiyenwater/，或洽客服專線：0800-230990。

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