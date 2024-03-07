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玩TikTok挑戰「吸入有毒揮發氣體」　11歲男童斃命

▲▼ 社群平台TikTok。（圖／達志影像／美聯社）

▲畢靈頓在朋友家中嘗試網路挑戰chroming後過世。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

英國一名11歲男童2日到朋友家玩，期間進行在TikTok平台上流行的「Chroming」挑戰（即吸入有毒化學物質的揮發氣體），隨即心臟驟停，送醫搶救不治。這讓他的家人感到相當心碎，奶奶更稱孫子是個聰明、活力充沛的孩子，但卻被這個挑戰奪走性命，呼籲TikTok平台採取更多措施保護孩童。

每日郵報、鏡報報導，11歲男童畢靈頓（Tommie-lee Gracie Billington）2日在朋友家中嘗試網路挑戰chroming，沒想到疑似出現心臟驟停，當醫護人員趕到現場的時候，畢靈頓已經失去意識，沒有反應，雖然後來被送到醫院搶救，但仍宣告不治。

畢靈頓奶奶蒂娜伯恩斯（Tina Burns）透露，畢靈頓是個聰明、活力充沛的孩子，他和他的爸爸同樣擁有一顆赤子之心。但如今畢靈頓已經離世，全家人都相當傷心，並呼籲社群平台TikTok採取更多措施保護孩童。

chroming又被稱為huffing或sniffing，指的是人吸入有毒化學物質例如油漆、溶劑、氣溶膠罐、清潔產品或汽油等的揮發氣體，影響中樞神經系統、減緩大腦活動，產生短時間的興奮快感。不過其危險性極高，可能出現口齒不清、頭暈、幻覺、噁心、迷失方向，甚至是心臟病發作或是窒息，大腦、肝臟、腎臟也可能出現永久性損傷。

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