iPhone舊換新價格更新　旗艦機大跌3000元

▲iPhone舊換新更新。（圖／pexels）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果舊換新是許多果粉都會關注的話題，目前iPhone舊機回收價也進行調整，此次調整為今年第二次調整舊換新價格，目前降幅約落在100到1300元之間，而其中iPhone 13 Pro Max舊換新價格大跌3000元，但小手機iPhone SE（第3代）卻逆勢上升400元。

▲iPhone舊換新變動，可點圖放大。（資料來源：蘋果公告、ETtoday新聞雲製表）

蘋果不定時調整舊換新價格，目前的價格中，2021年的旗艦機款iPhone 13 Pro Max，舊換新價格從19,100元，下降到16,100元，整整短少了3000元。

近期蘋果發布最新M3 MacBook Air，也同時調整的舊款M2版本售價，此外蘋果也在近期調整iPhone售價，此次更新為蘋果今年第二次更新舊換新價格。

此外，也有許多舊機沒有調整回收價，包含iPhone SE （第二代）維持2500元價格，iPhone 8 Plus上漲200元，從2500元上升至2700元，意外的是，小手機iPhone SE（第3代）從4800元，上調至5200元。詳細價格可見蘋果舊換新網站。