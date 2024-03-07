台24線成山道猴熱門路線　里港警列重點取締路段強勢執法

▲里港警分局強力取台24線危險駕駛行為 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局轄通往三地門鄉、霧臺鄉台24線山區道路，沿途風景秀麗，道路蜿蜒，惟近年來成為「山道猴子」熱門跑山路線之一，常造成交通事故發生，其肇因大多為競速、跨越雙黃線超車及過彎「壓車」，進而失控擦撞護欄或摔車釀禍。里港警分局為確保山區路段行車安全，守護原鄉部落生活品質，近期將執行交通大執法，針對違規跨越雙黃線、違規超車、超速及危險駕車等項目加強取締，並結合環保局、監理站等單位，編排「監、環、警聯合稽查」勤務，強力掃蕩噪音、改裝車等違規案件。

里港警分局交通組組長林中安指出，這次執法將針對:1.駕駛跨越雙黃線，依道路交通管理處罰條例45條第1項第3款規定可處600元以上1,800元以下罰鍰、2.汽車駕駛人超車時，在設有禁止超車標誌、標線路段超車，依道路交通管理處罰條例47條第1項第2款規定處新臺幣1,200元以上2,400百元以下罰鍰、3.汽車駕駛人駕駛汽車有危險駕駛之情形者，依道路交通管理處罰條例43條規定處新臺幣6,000以上36,000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。

另對於非法改裝車體、電氣設備，將使車輛安全結構減弱，危及自己及其他用路人的安全，依道路交通管理處罰條例第18條，可處新臺幣2,400元以上9,600元以下的罰鍰，並責令檢驗。

而非法改裝排氣管除違反「噪音管制法」外，同時可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、43條，最重可處新臺幣6,000元以上24,000元以下的罰鍰。另外，民眾如在路上發現有非法噪音車擾寧情事，於30日內可上傳相片或影片至噪音車檢舉網站https://noisecar.epa.gov.tw 檢舉，經查證屬實後亦將通知車輛到檢。里港警分局除不定期會同環保局實施噪音、車輛排氣稽查外，也與監理站共同針對車輛改裝等項目做稽查，並責令不合格車輛在期限內到監理站接受檢驗，展現執法決心。

里港警分局分局長温基興表示，為有效遏止「山道猴子」壓車、危險駕車及違反相關交通法規之行為發生，期許透過這次大執法勤務，有效降低交通事故發生率，並保障用路人與當地居民安全；並將持續聯合環保局及監理機關加強改裝車及噪音車輛稽查取締。也提醒台24線沿線進出三地門鄉及霧臺鄉各部落路段，均有設置速限30公里之警示標誌，行經時，務必遵守速限規定以免受罰。