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榮泰創數據：六都市長好感度　陳其邁、張善政擠進前段班

▲▼《榮泰創數據》今（7）公布「六都燈會聲量」調查報告。（圖／榮泰創數據提供）

▲《榮泰創數據》今天公布「六都燈會聲量」調查報告。（圖／榮泰創數據提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

《榮泰創數據》今（7）公布「六都燈會聲量」調查報告，觀察最近1個月六都市長的好感度表現，前段班分別是高雄市長陳其邁（0.73）與桃園市長張善政（0.64）。其中陳其邁透過黃色小鴨活動掀起旋風，發展演唱會經濟也提升年輕族群好感，被譽為「城市行銷之王」；張善政在交通建設、道路改善方面施政進展顯著，包括中央助攻核定桃捷棕線、綠線延伸中壢，因此獲得民眾肯定。

報告指出，排名中段班的則是台北市長蔣萬安（0.44）和新北市長侯友宜（0.37），近期深坑火災惡臭瀰漫雙北地區，雙北市長因處理慢半拍遭砲轟，引來市民對市府檢討溝通與應對機制的質疑，此外，台北市發生的工地地基下陷事件以及新北三重區的民宅傾斜問題，都是由建商疏失所引起的災害，再次引發網友對雙北市長的批評。

報告顯示，排名後段班的是台中市長盧秀燕（0.34）與台南市長黃偉哲（0.23），盧秀燕因台糖瘦肉精爭議多次發聲並與中央對峙，成為近期熱門話題人物，聲量更是遙遙領先六都市長之列，但民眾對於盧市府處理態度的不滿，另外，黃偉哲聲量及好感度雙雙墊底，包括「光電弊案」、「學甲爐碴案」等眾多弊案，均讓他的好感度大受影響。

至於六都燈會方面的網路聲量，報告表示，高雄市以超過6.7萬則聲量獨佔鱉頭，甚至超越台灣燈會，其知名度來自於魅力爆棚的「黃色小鴨」主角；今年主辦台灣燈會的台南市以4.9萬則聲量躍居第二，其中頗受矚目的花燈作品包括最強女鬼「陳守娘」及「淫魔富少」李宗瑞獄中創作的花燈，皆引起廣大關注與討論。

其他縣市方面，報告指出，展期長達31天的台北燈節，獲得4萬則聲量，在六都中位列第三；桃園燈會與台中燈會在聲量表現上差距不大，分別位居第四及第五，不過在好感度方面，台中首創水上劇場機械主燈秀，壯觀震撼，獲得六都最高的好感度（0.92）；討論度墊底的則是新北市，聲量僅超過6千則，未能引起網友興趣。

本資料分析由《榮泰創數據》提供，分析時間範圍為2024年02月01日至2024年03月03日。《榮泰創數據》輿情分析系統，資料來源涵蓋台灣95%以上的網路資料，24小時蒐集不間斷，先進的AI中文語意技術和雲端架構，每日處理10億中文資料，其內容涵蓋FB社群、YouTube影音、新聞媒體、各大論壇討論區、部落格等。

▲▼《榮泰創數據》今（7）公布「六都燈會聲量」調查報告。（圖／榮泰創數據提供）

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