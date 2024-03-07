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社會 社會焦點 保障人權

陸配暈船吃不下早餐肉包　入境挨罰20萬元分期5年繳清

記者黃翊婷／綜合報導

王姓陸籍女子多年前嫁來台灣，丈夫去世後便獨自一人生活，2019年3月間她自中國搭船入境台中港，因為暈船吃不下早餐的肉包，沒想到卻因此挨罰20萬元。行政執行署嘉義分署人員前往視察，確認王女生活條件不佳，因此特別准許分5年60期繳納罰鍰，她也信守承諾，最終在今年2月6日繳清全數罰鍰。

陸配暈船吃不下早餐肉包挨罰20萬。（圖／行政執行署嘉義分署）

▲王女只有一輛機車代步，沒有其他可供執行的財產。（圖／行政執行署嘉義分署）

嘉義分署表示，69歲的王女是在2003年嫁來台灣，6年後取得台灣身分證，丈夫在2016年去世，夫妻倆沒有子女，她便獨自一人生活，平時則在菜市場做臨時工維持生活開銷。

然而，王女2019年3月間從中國搭船入境台中港，因為暈船的緣故，吃不下早餐的肉包，結果當場被海關查獲，並被行政院農業委員會動植物防疫檢疫局台中分局（現為農業部動植物防疫檢疫署台中分署）裁罰20萬元罰鍰，同年5月送交行政執行署嘉義分署執行。

執行書記官了解王女的處境之後，親自前往她家視察，發現她獨自住在月租4000元的平房中，生活條件不佳，只有一輛機車代步，沒有其他可供執行的財產，考量到她年紀大了，不識字也無財產，因此特別准許分5年60期繳納罰鍰。王女也信守承諾，逐月分期繳納，最終在今年2月6日繳清罰鍰。

嘉義分署表示，政府強力防堵非洲豬瘟入侵，對於相關檢疫裁罰案件持續積極執行，民眾自海外入境時，記得檢查所攜帶的食物是否屬於應申報檢疫的項目，以免遭受裁罰並被移送執行。

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