陸證監會新主席：我沒滿月是「菜鳥級」　目前主要「邊學邊幹」

▲中國大陸證監會主席吳清。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸新任證監會主席吳清6日出席人大記者會，他表示，自己上任不到一個月，還是菜鳥，現在邊學邊幹。吳清並強調，必須真誠善待投資者，加強對投資者的保護，進一步增強投資者對市場的信心與信任。

吳清提到，「我到這個崗位還沒有滿月，還是菜鳥級，目前主要是邊學邊幹，以學為主。一方面，積極學習領會黨中央、國務院關於資本市場工作的決策部署，抓緊推進落實，另一方面，透過研究向市場各方面學習。海量的信息我現在正在梳理，還在學的過程當中。」

吳清指出，資本市場有兩個繞不開的議題，就是如何掌握投資與融資、公平與效率，「投資與融資是一體兩面、不可分割，這兩大功能相輔相成，只有投融資平衡發展，資本市場才能形成良性循環、健康發展。」

吳清說，在公平交易、合理定價、充分競爭中高效率配置資源，促進高品質發展，資本市場才有持久生命力。監管者必須特別關注公平問題，以公開公平公正作為最重要的原則，「必須把保護投資者，特別是保護中小投資者的合法權益作為最重要的核心任務。這也是資本市場監理政治性、人民性的直接體現。」

吳清還說，下一步證監會將堅持市場化法治化方向，尊重市場規律、經濟規律、創新規律，尊重法律、契約、國際通行技術規範等規則，「在這個前提下突出兩個字：一是『強』，二是『嚴』。」

吳清提到，從規模上看，中國資本市場現在已經是全球第二大市場，比較大，但還不夠強。前一段時間市場的波動，也再次暴露出我們深層的問題，「我們應當認識到投資者是市場之本，上市公司是市場之基，投資者和上市公司都是資本市場發展的源頭活水，我們必須真誠地善待投資者，更好的服務投資者，從法律、制度、監管、執法、司法上等進一步加強對投資者的保護，進一步增強投資者對市場的信心與信任，吸引更多投資者尤其是長期資金能夠參與其中。」

吳清指出，同時，必須聚焦於提升上市公司質量，讓企業更好發揮主體作用，提升投資價值，我們也將與產業主管部門，包括相關的部門一起，更包括股東單位、地方政府等等方面協同發力，共同推動，讓企業能做優做強，營造更好的環境，「從根本上看，必須得堅定不移全面深化改革開放，夯實資本市場高品質發展的製度基礎。」

吳清強調，他們還將瞪大眼睛對問題機構、問題企業強化早期糾正，對各類風險及早處置，對各種違規行為露頭就打，對重點領域重大違法行為重點嚴打，「特別是觸碰底線的，要嚴打造假詐欺，嚴打操縱市場，嚴打內線交易。在隊伍管理上，我們也將刀刃向內，嚴抓嚴管，真正在政治上、專業上、作風上、廉潔上過硬，打造一支監管鐵軍。 」