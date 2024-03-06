「雪崩降溫」還沒探底！最冷剩8度時間曝　明天凍雨襲全台

▲強烈冷氣團來襲，將冷到周日清晨，華南雲雨影響，周四各地濕冷。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

溫度還沒探底，明天（7日）受強烈大陸冷氣團強襲，華南雲雨東移，各地有局部短暫雨，強冷空氣將影響到周日清晨，周五、周六是最凍時刻，北部局部空曠地區最低溫可能下探8度，周日白天氣溫回升，不過下周再度變天，又有新一波鋒面及冷氣團接力。

氣象署預報員李孟軒表示，明天還是受強烈大陸冷氣團影響，華南雲雨東移，各地有局部短暫雨，強烈冷氣團預計影響到周日清晨，周日白天後減弱。

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李孟軒指出，周五、周六是這波強烈冷氣團最冷時間點，北部低溫大約10到11度，中部13度，南部15度，局部空曠或近山區地區會再低到1到2度，北部局部地區有10度以下機會，最低可能下探8度。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

至於高溫部分，李孟軒表示，周六之前北部高溫仍較低，僅14到15度，中部明天高溫落在16到20度，南部22到24度，跟今天高溫相比又降了6到8度；周日冷空氣減弱，白天氣溫會有回升，北部回到17度，還是有點涼，中南部22到24度。

降雨方面，李孟軒指出，明天水氣最多，各地有短暫雨，周五水氣偏少，基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，大台北、西部山區則有零星短暫雨；周六、周日，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周將再迎來另一波變天，李孟軒表示，下周一鋒面通過、東北季風增強，雨區比較廣，中部以北、東半部有局部短暫陣雨，南部山區有零星短暫陣雨。

李孟軒提醒，下周二、下周三持續受東北季風影響，雨區以迎風面地區包括北部、東半部為主，有局部短暫雨，中南部有零星短暫雨機會，後面這一波冷空氣強度可能挑戰冷氣團。