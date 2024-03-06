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竹市爭取中央補助8.6億　全方位改善101處路口

▲光復路-大學路口。（圖／新竹市政府提供）

▲光復路-大學路口。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市區道路長期缺乏人行道規劃，新竹市長高虹安與市府團隊去年積極向中央提報計畫爭取補助，推動通學步道、實體人行道、路口安全改善及易肇事路口改善，迄今已獲補助30案，總經費約8.6億元，從點、線、面全方位改善行人安全。高虹安指出，有關路口安全改善部分，竹市慈雲路、光復路一段、介壽路、中華路四至六段等90處路口皆已獲中央核定補助，市府將持續爭取經國路11處路口補助，力拼完成全市101處路口改善，建構以人為本的友善通行環境。

竹市早期都市計畫市區道路未將人行道納入規劃，上任後即責成交通處、工務處及教育處等單位，積極向中央提報計畫爭取補助，改善行人安全環境，同時也成立交通改善小組擔任召集人，每月親自主持會議及道安會報，與專家學者共同研議行人安全改善方案，盼從通學步道、實體人行道、騎樓順平及路口安全改善等面向多管齊下，讓交通更順暢、行人更安全。

交通處長倪茂榮表示，為加速打造行人安全環境，市府從點、線、面著手進行全方位改善，以光復路一段為例，沿線商業活動頻繁、上下午尖峰車流量大，市府從光復路一段（慈雲路至光復路一段89巷）共計24處路口著手進行安全改善，再逐步串聯各路段。

倪茂榮說，市府蒐集各路口事故數據及原因，並進一步分析各方向車流量及行人量研擬改善方案，包含檢討車道配置、設置偏心式左轉車道、重新調整號誌、建置實體轉角人行道及庇護島、行穿線退縮、縮小路口、加強路口照明、無障礙坡道等。而慈雲路除辦理前述工程改善外，市府將研議拓寬慈雲路橋平面道路（往光復路方向）為2車道、增設公車停靠彎及裝卸貨停車彎，兼顧行人安全與行車效率。

倪茂榮提到，竹市目前已獲內政部國土管理署及交通部核定補助，包括慈雲路、光復路一段（慈雲路至光復路一段89巷）、介壽路、易肇事路口、中華路四段（中山路）至中華路六段（內湖路口）等90處路口改善，其中中華路四段至六段交通安全改善計畫已於日前開工，其餘計畫正積極辦理規劃設計作業，完成後將儘速發包施工；市府也向中央提案改善經國路11處路口，盼交通部儘速核定，加速改善竹市行人安全環境。

交通處補充，改善行人安全刻不容緩，建置人行道勢必影響沿線住戶停車及進出動線，市府秉持行人安全至上原則，持續與沿線住戶溝通，也盼市民朋友共體時艱，與市府攜手營造安全友善的步行環境。

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