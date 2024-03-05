　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

目擊少爺命案怕被滅口？　周昱帆疑「變裝藏手機」交保逆轉改收押

記者劉昌松、黃哲民／台北報導

男子周昱帆涉嫌在泰國曼谷槍殺台灣通緝犯「少爺」石茂強，並在當天與同夥棄屍後，獨自搭機返台，周男到案辯稱只是目擊者，因為害怕想回台灣，被檢察官依殺人重罪聲押禁見，但台北地院裁定交保。因周男可能藏有另支通訊用手機，且在協助共犯棄屍後，還換衣變裝才搭上飛機，經檢方抗告成功，高院發回更裁，台北地院5日改裁定收押禁見。

▲▼周昱帆抵達台北地院，今晚8點要重新召開羈押庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院2度開庭審理周昱帆(戴帽者)涉嫌泰國殺人案羈押庭。（圖／記者黃哲民攝）

周昱帆在台從事殯葬業，2023年跟著殯葬業者王紘騰到泰國曼谷經營大麻店，2人平常就住在王男的泰籍女友家裡，2月25日周和王男再次抵達泰國，遭台灣通緝的石茂強等同鄉前往接風，卻不知何故發生爭執，石茂強遭槍殺身亡，之後被人發現陳屍在曼谷機場附近的廢棄商店內。

泰國警方查出，周男與王男等4名台籍男子在命案當天棄屍後，往柬埔寨方向逃逸，僅周男從柬埔寨首都金邊機場搭機回到台灣，其餘3人持續逃亡，泰警循線逮捕王男的泰籍女友，並向泰國法院聲押獲准，刑事局則是接獲通報，等周男抵台隨即帶回詢問。

▲▼台灣通緝犯石茂強在泰國遭槍殺，涉案20多歲泰國女子在柬埔寨被捕後27日返回泰國。（圖／翻攝自YouTube）

▲涉嫌台灣通緝犯石茂強槍殺案的泰國女子已遭當地法院裁定收押。（資料照／翻攝自YouTube）

因周男一直強調只是目擊命案經過，幫忙清理血跡後，怕惹上殺身之禍遭滅口，所以逃回台灣。檢察官認為周男擠牙膏式的供述，聲稱人在現場，卻無法交代發生爭執原因，說詞避重就輕，可能在掩飾自身或共犯涉案情節，依涉犯殺人等罪向法院聲請羈押禁見。法官裁定30萬元交保並限制出境出海及限制住居，並禁止周男與共犯聯繫。

檢方不服交保裁定，懷疑周男的手機經扣案還原後，裡面毫無通訊紀錄，可能有其他手機已被丟棄，且泰國警方提供相關事證，顯示周男在命案後，還能外出幫眾人買餐點，等大家吃飽一起去棄屍，才從柬埔寨機場臨時買票上飛機，等現身台灣機場時，身上衣著已和稍早在泰國被拍到的不同，冷靜行動看不出是在害怕。

高院審理檢方抗告後，認為仍須詳查周男涉案情節與程度，是否可用交保、限制住居、限制出境及出海等手段，就能確保後續偵查程序順利進行，5日撤銷原本交保裁定，北院晚間8點開庭重新審理裁定。

ET快訊
快訊／Meta全掛不孤單　YouTube也「發生錯誤」無法觀
快訊／Meta爆大規模災情　「FB、IG全登出」
Karina親自發聲道歉了　認愛李宰旭惹怒粉絲
陸網紅自創健身操69kg→40kg！　謝忻「跟跳100下」起

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台鐵科工館站又傳落軌！　高雄男遭普悠瑪撞斃

目擊少爺命案怕被滅口？　周昱帆疑「變裝藏手機」交保逆轉改收押

軍紀敗壞！情報員瞎掰情報撈千萬　男中校出庭上演諜對諜躲媒體

涉槍殺「少爺」交保被撤！周昱帆抵達北院　全程不發一語

快訊／涉槍殺「少爺」逃回台交保被撤　北院今晚緊急重開聲押庭

快訊／藝人周思潔「正面趴地骨折」要申訴　台中市府回應了

快訊／台中大雅工廠火警！2人被救出1人自行逃出

離總統府260公尺！3煞爆砸資產公司　竟是主謀祖產被法拍

超扯畫面曝！砂石車「頭身分離」車斗掉路中　駕駛急停車報警

許效舜、廖威廉南投錄節目　警邀拍短片幽默宣導阻詐

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

9歲妹打遊戲秀驚人手速！　隨音樂節奏敲螢幕反應超快

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

貪玩姪女擺弄湯匙不吃飯　被舅罵大哭→緊閉雙眼

揭密大體化妝師賺多少　一具800：要有使命感

過年舉辦家族台語歌唱大賽　網見場面超歡樂：怎報名？

大S罕露面牽具俊曄哀悼小S公公　黑范夫妻全黑現身：我愛她們

快訊／台鐵科工館站又傳落軌！　高雄男遭普悠瑪撞斃

目擊少爺命案怕被滅口？　周昱帆疑「變裝藏手機」交保逆轉改收押

軍紀敗壞！情報員瞎掰情報撈千萬　男中校出庭上演諜對諜躲媒體

涉槍殺「少爺」交保被撤！周昱帆抵達北院　全程不發一語

快訊／涉槍殺「少爺」逃回台交保被撤　北院今晚緊急重開聲押庭

快訊／藝人周思潔「正面趴地骨折」要申訴　台中市府回應了

快訊／台中大雅工廠火警！2人被救出1人自行逃出

離總統府260公尺！3煞爆砸資產公司　竟是主謀祖產被法拍

超扯畫面曝！砂石車「頭身分離」車斗掉路中　駕駛急停車報警

許效舜、廖威廉南投錄節目　警邀拍短片幽默宣導阻詐

BMW電動休旅遭撞　女業務下車報案...黑絲長腿讓網友歪樓

社會熱門新聞

藝人周思潔趴地骨折　台中市府回應了

獨／BMW試車挨撞她變焦點　「短裙黑絲女」回應了

BMW電動休旅遭撞　黑絲女業務下車成焦點

女取貨被冒領　2人同姓名+手機末3碼也同號

「短裙黑絲女」爆紅！正面照曝光　BMW iX1試乘挨撞揭現況

協商破局！陸方代表團返陸　海巡送88萬遭拒

振奮！彰化遭撞小姊姊睜開眼了

體育老師下藥性侵男大生　遭重判7年半

冷氣機砸死女大生　空調業者求情「新婚剛生子」

室友看A片擾人又吸膠　他拿安全帽狂K奪命

藝人周思潔街頭跌倒「正面趴地」畫面曝

台鐵又傳落軌　高雄男遭列車撞斃

北捷變態男狂射臭酸水　吳念真廣告女模也受害

害黃牌騎士撞上慘摔　他竟直奔保養廠VIP室等修車

更多熱門

相關新聞

涉槍殺「少爺」交保被撤　周昱帆抵達北院

涉槍殺「少爺」交保被撤　周昱帆抵達北院

台籍通緝犯「少爺」石茂強今年2月在泰國曼谷遭槍殺，涉嫌共同行兇的周昱帆逃回台灣後，北檢聲請羈押禁見。由於不滿台北地院裁定交保，北檢提出抗告，5日8點要重新召開聲押庭，目前周昱帆已抵達北院等候開庭，在律師及親友的陪同下快速上樓，全程不發一語。

即／涉槍殺「少爺」交保被撤　北院今晚重開聲押庭

即／涉槍殺「少爺」交保被撤　北院今晚重開聲押庭

即／殯葬小弟涉槍殺台男獲30萬交保！北檢抗告成功

即／殯葬小弟涉槍殺台男獲30萬交保！北檢抗告成功

台男泰國遭槍殺　嫌犯逃回台卻交保！檢抗告

台男泰國遭槍殺　嫌犯逃回台卻交保！檢抗告

殺人犯愛上觀護人　狂寫情書騷擾遭判4月

殺人犯愛上觀護人　狂寫情書騷擾遭判4月

關鍵字：

泰國石茂強王紘騰周昱帆殺人轉讓毒品

讀者迴響

熱門新聞

即／Meta體系大崩潰「FB、IG、TH全登出」

少將強吻她！　馬尾妹正面照曝光竟是職業軍人

被毆老師怨「不知班上有特教生」　教育局通令各校：落實代課交接

進去會痛！男友撐4年分手…她「上網找破處」砲友全嚇跑

大S隔5年現身「頭頂長白髮」登熱搜！

黃金牌告價創高！專家預言有「拋金潮」

蘇丹紅辣椒粉流向八方雲集！逾4千公斤用完了

女上校被少將「掐脖扯罩」強吻　國安局令封口

百萬YTR魚乾戀愛中！「男友身分曝光」狂放閃

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

「雲霄飛車」降溫來了！急凍4天最冷跌破10度　連2天全台甩雨　

丁噹「險罹子宮頸癌」急動手術！　醫揭1關鍵原因：跟性生活有關

母獅舔寶寶　下秒扯頭吞肚嚇壞遊客

台灣又有大陸品牌新車現身測試

他年薪180萬存款才3萬　網：這才真實

更多

最夯影音

更多
涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單
小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

9歲妹打遊戲秀驚人手速！　隨音樂節奏敲螢幕反應超快

9歲妹打遊戲秀驚人手速！　隨音樂節奏敲螢幕反應超快

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面