目擊少爺命案怕被滅口？　周昱帆疑「變裝藏手機」交保逆轉改收押

記者劉昌松、黃哲民／台北報導

男子周昱帆涉嫌在泰國曼谷槍殺台灣通緝犯「少爺」石茂強，並在當天與同夥棄屍後，獨自搭機返台，周男到案辯稱只是目擊者，因為害怕想回台灣，被檢察官依殺人重罪聲押禁見，但台北地院裁定交保。因周男可能藏有另支通訊用手機，且在協助共犯棄屍後，還換衣變裝才搭上飛機，經檢方抗告成功，高院發回更裁，台北地院5日改裁定收押禁見。

▲台北地院2度開庭審理周昱帆(戴帽者)涉嫌泰國殺人案羈押庭。（圖／記者黃哲民攝）

周昱帆在台從事殯葬業，2023年跟著殯葬業者王紘騰到泰國曼谷經營大麻店，2人平常就住在王男的泰籍女友家裡，2月25日周和王男再次抵達泰國，遭台灣通緝的石茂強等同鄉前往接風，卻不知何故發生爭執，石茂強遭槍殺身亡，之後被人發現陳屍在曼谷機場附近的廢棄商店內。

泰國警方查出，周男與王男等4名台籍男子在命案當天棄屍後，往柬埔寨方向逃逸，僅周男從柬埔寨首都金邊機場搭機回到台灣，其餘3人持續逃亡，泰警循線逮捕王男的泰籍女友，並向泰國法院聲押獲准，刑事局則是接獲通報，等周男抵台隨即帶回詢問。

▲涉嫌台灣通緝犯石茂強槍殺案的泰國女子已遭當地法院裁定收押。（資料照／翻攝自YouTube）

因周男一直強調只是目擊命案經過，幫忙清理血跡後，怕惹上殺身之禍遭滅口，所以逃回台灣。檢察官認為周男擠牙膏式的供述，聲稱人在現場，卻無法交代發生爭執原因，說詞避重就輕，可能在掩飾自身或共犯涉案情節，依涉犯殺人等罪向法院聲請羈押禁見。法官裁定30萬元交保並限制出境出海及限制住居，並禁止周男與共犯聯繫。

檢方不服交保裁定，懷疑周男的手機經扣案還原後，裡面毫無通訊紀錄，可能有其他手機已被丟棄，且泰國警方提供相關事證，顯示周男在命案後，還能外出幫眾人買餐點，等大家吃飽一起去棄屍，才從柬埔寨機場臨時買票上飛機，等現身台灣機場時，身上衣著已和稍早在泰國被拍到的不同，冷靜行動看不出是在害怕。

高院審理檢方抗告後，認為仍須詳查周男涉案情節與程度，是否可用交保、限制住居、限制出境及出海等手段，就能確保後續偵查程序順利進行，5日撤銷原本交保裁定，北院晚間8點開庭重新審理裁定。