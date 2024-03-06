南投青年住宅第一期承購資格審查　首日上百通電話湧入縣府

▲「南投市文化路青年住宅第一期」已開放受理承購資格審查。（圖／資料照片，記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市文化路青年住宅第一期已於1日開放受理承購資格審查，縣政府建設處表示，首日民眾申請報名和詢問就十分踴躍、接獲上百通電話，並提醒受理期間至4月1日下午5時止，本次開放一般戶40戶及優先保留戶5戶，共計45戶。

縣府建設處指出，「南投市文化路青年住宅第一期」鄰近南投縣後備指揮部、縣議會、消防局、警察局、家扶中心、仁愛之家及文化中心等多處政府機關設施機構，附近也有南投高中、漳和國小及南投縣體育場等文教、運動設施，生活機能方便；周邊主要之聯外道路為南崗一路及民族路，道路兩側商業活動集結，交通也十分便利。

建設處表示，為吸引南投青年返鄉，縣府一方面積極推動南投旺來產業園區等五大產業園區發展、提供更多就業機會，另一方面興建青年住宅，提供青年族群承購，並以低於市價之優惠價格，實質減輕青年族群及弱勢族群居住負擔，期盼能進一步健全整體住宅市場，落實居住正義。

建設處說明，南投縣青年住宅主要提供無自有房屋的縣內青年申請，除紙本申請，也提供線上申請，通過資格審查者，再接續辦理公開抽籤、看屋、選屋、簽約、移轉及交屋等程序；相關申請資格可詳閱申請書表、申購懶人包或至縣府網站（https://www.nantou.gov.tw/big5/bureau/hotnews.php?dptid=376480000au180000&cid=3305）查詢，如有相關問題亦可撥打青年住宅專線049-2222300洽詢。