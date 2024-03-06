補助租屋、獎勵就業！南投毒防中心攜手更保　助藥癮者復歸社會

▲南投毒防中心攜手更生保護會南投分會，協助藥癮者重啟人生。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

阿清（化名）年輕時加入幫派、接觸毒品，在監所蹉跎大半輩子，出獄時已40歲，意識到無時間浪費而決心改過，卻因罹患肝癌、工作收入無法負擔龐大的醫療費用，竟開始向多間地下錢莊借錢、幾乎走投無路；所幸透過毒防中心與更生保護會持續的輔導關懷，才使他在黑暗中看見一絲曙光、重新開啟人生。

南投縣衛生局指出，阿清最初是撥打毒防中心專線尋求協助，該中心個管師循線找到其棲身處，發現他生理、心理上都出現問題，隨即連結更生保護會南投分會，開始共案輔導：雙方導入社會救助資源、提供物資並轉介心理諮商，合作協助阿清就業媒合，及補助在外租屋和就醫治療費用，至今他已工作3個月並順利領到穩定就業獎勵金，也開始面對償還債務，表示對毒防中心及更生保護會過去的關懷與支持非常感謝，「真的有重生的感覺」，也對未來開始有所規劃、希望日後有能力可以回饋社會。

更生保護會南投分會主任委員鄭家珍表示，藥癮者在復歸社會的路上需面對種種困境與挑戰，步步都要勇氣，鼓勵藥癮朋友勇敢求助正確的資源及管道，爭取人生重現光明的機會；該會與毒防中心合作，配合推動《施用毒品者再犯防止推進計畫》，除提供短期租屋補助、協助重建生活，並提供促進就業獎勵措施（穩定就業獎勵金等），鼓勵更生人持續穩定就業，達成輔導其自立更生之目標。

南投縣政府毒品危害防制中心也提供多項專業服務，包括電話諮詢、心理輔導、危機處理、家屬支持、轉介就業、職業訓練、轉介社會救助、轉介戒癮治療、轉介中途之家和轉介愛滋病篩檢及治療等，歡迎有需求民眾來電24小時免付費毒防諮詢專線「0800-770-885」，或加入「770885（南投縣政府衛生局）LINE@」（ID搜尋：@low3965g)，由線上專業人員提供協助。