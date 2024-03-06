出納向公司索要分紅被拒　竟偷公章開給自己「755萬年終」

▲許姓男子先前在該公司做出納的職務。（示意圖／取自PhotoAC）

記者廖翊慈／綜合報導

上海一名許姓男子近日向已離開5年的前公司要求分紅，認為自己是元老做出不少貢獻，但遭拒絕而心生不滿。因他先前曾在該公司負責出納的工作，離職時偷走了公章、支票簿，一氣之下，開給自己一張170萬元（人民幣，下同，約台幣755.9萬元）的支票作為年終獎金。

據《澎湃新聞》報導，2014年至2018年期間，許姓男子在由自己表姊擔任法定代表人的公司做出納。他的表姊曾為公司法定代表人，2014年表姊過世後，公司法定代表人變更為表姊的丈夫。

許姓男子認為，表姊公司創立至今，自己也曾作為公司元老為公司做了不少貢獻，理應得到獎勵，2016年底，他曾向表姊夫開口索要公司分紅，被對方拒絕幾次後，便一直心存不滿。

▲許姓男子私自開支票給自己。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

2018年，由於公司業務調整和人事變動，許姓男子選擇了離開，卻把公司的公章、法人章、財務專用章，和支票簿也偷偷帶走了。今年初，他被表姊夫再次拒絕分紅一事後，便利用這些公章，拿著前公司的支票，利用公司支票兌付漏洞，通過虛假勾對驗收單據、偽造審批人簽字等手段，到銀行取出了170餘萬元，給自己發「年終」。

報導指出，警方逮捕他到案後，許姓男子對自己挪用公款的犯罪行為供認不諱。目前，許姓男子因涉嫌職務侵占罪，已被警方依法刑事拘留。