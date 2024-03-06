台積電男友狂喊沒錢！她嘆看不到未來　網點破真相：妳被放生了

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）



記者朱祖儀／綜合報導

不少人認為科技業薪水優渥，尤其「護國神山」台積電是許多科技人才夢寐以求的企業。不過一名女網友透露，男友在台積電當工程師，這周本來約好要一起慶生，結果對方卻臨時說沒錢搭車，讓她相當傻眼，直說看不到未來覺得很焦慮。網友看到後紛紛喊扯，「這理由太爛，不愛就不愛」、「妳被放生了吧」。

原PO以「台積男友一直喊沒錢」為題在Dcard發文表示，男友是台積電的工程師，已經工作5年，原本說好這周對方要到台北找她一起慶生，不過卻臨時告知「沒錢搭車」，不願意北上找她。

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原PO也透露，男友每個月要繳4萬元房貸，不需要養車，卻時常喊沒錢，「不知道是真的沒錢？還是？」且對方每次說沒錢的時候，都讓她覺得很焦慮，感覺看不到未來，很擔心這樣真的有辦法結婚生子嗎？

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）



文章曝光後，網友紛紛表示「確定是工程師？還是根本不愛妳？我要繳兩棟房子的房貸還有養老婆小孩，也不會沒錢搭車，by台積工程師」、「搭客運去台北也不會很貴吧？工程師薪水不可能客運錢都沒有吧」、「當女友一直要吃餐廳要禮物時，明明有錢，我也會假裝最近手頭緊」、「不管男生有沒有錢，其實只要很重視對方的話，都一定會想方法見到妳」、「妳就是被放生了，不要懷疑自己內心」、「因為房貸而感到沒錢是真的，但沒錢到連車資都不願意花就是假的」、「不愛妳，沒錢搭車這理由超扯，不愛就不愛、懶就說懶，什麼爛藉口」。

也有人說，「4萬房貸很硬啊，一個月薪水也才多少，他沒錢搭車，妳不會幫他出嗎」、「妳怎麼這麼被動，他不上來，你可以自己南下啊」、「不然4萬房貸給妳繳」、「男友要繳房貸以後免費給妳住，然後妳現在靠北他沒錢」。