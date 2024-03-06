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社會 社會焦點 保障人權

11失聯移工慶生狂歡送鈔票花　酒還沒醒移民署上門悲劇了

▲▼移民署 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲移民署高雄市專勤隊在大寮查獲11名逾期移工。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊日前接獲線報，前往高雄市大寮區一處民宅外埋伏，查獲1名恰巧外出的越籍失聯移工後，陪同返回住處發現屋內11人竟全都是逾期移工，過程中發現房內擺放一束大型鈔票花束，詢問之下才知道原來前一天是其中1名失聯移工胡女生日，因此約了許多同為失聯移工的朋友來家裡慶生留宿狂歡，沒想到隔日清晨還未酒醒就全遭查獲。

▲▼移民署 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲專勤隊在查緝過程發現慶生用的鈔票花。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄市專勤隊近日接獲民眾線報，大寮區某處民宅有失聯移工居住，並經常辦趴擾鄰，經多日埋伏觀察後，會同台東縣專勤隊等單位以優勢人力前往查處，在清晨時分查獲1名外出買早餐的越南籍失聯移工阮男。

專勤隊人員陪同阮男回住處收拾行李，赫然發現屋內的另外8男2女共10名越南籍人士，竟也都是逾期的移工，人數相當多。在查處過程中，發現其中1名失聯移工胡女的房間內擺放一束大型的百元現鈔花束，經詢問得知原來前1晚為胡女生日，並邀請同為失聯移工的姊姊及許多同鄉好友到家中聚餐飲酒慶祝，這束花是姊姊送給她的生日禮物。他們徹夜狂歡後不勝酒力決定在胡女住處留宿一晚，沒想到隔日清晨還未酒醒就全數遭到專勤隊員查獲。

▲▼移民署 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲移民署高雄市專勤隊在大寮查獲11名逾期移工。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

這些來慶生的同鄉好友遭逮後，紛紛表示後悔前一晚沒有乘坐計程車回家，專勤隊將11名失聯移工帶回查辦，並追查相關非法工作事證，如有不法將移請地方主管機關依法裁處，逾期在台人士予以收容並擇期遣返。

▲▼移民署 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲移民署高雄市專勤隊在大寮查獲11名逾期移工。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄市專勤隊隊長趙志成表示，入出國及移民法部分條文修正已於今年3月施行，逾期罰鍰將加重為1萬元至5萬元，而且管制來臺期間也從原本最高3年改為最高7年。趙志成表示，移民署未來將持續掃蕩查處不法外來人口，維護我國社會治安穩定，展現政府執法決心。

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