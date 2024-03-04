扮表哥躲10年！神鬼男一招「偷走」6房產　遇佛心老闆卻慘了

▲翁正典（右）冒用表哥名義逃亡10年，期間仍繼續用假債權詐騙親友房產。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

通緝犯翁正典逃亡10年期間，用盡各種手段偷偷拍下親戚好友的身分證件，然後冒用表哥名義製造假債權，在被害人毫不知情的狀況下，取得房產過戶權利，有被害人驚覺房子被「偷走」，還拿去貸款600萬元而提告，但檢警始終找不到翁男，直到去年翁男打零工遇到佛心老闆，幫他報1日勞保，翁男行蹤曝光遭埋伏就逮，台北地檢署依偽造有價證券起訴翁等4人。

翁正典因債務纏身，從2002年和妻子聯手侵占妻子公司款項550萬元，2012年被判刑定讞後，始終未到案，累計翁男被依詐欺、偽造文書等4件案子遭通緝，他卻從2013年開始神隱，每天從租屋處騎著腳踏車去雙北各處工地打零工，悠遊卡、信用卡等可辨識身分的產品一概不用，唯一對外連絡管道，是用表哥名義登記的手機。

隱藏在都會區的翁正典仍不放棄一夕致富的機會，常常以有高檔餐廳餐券、可幫忙兌換旅遊補助的藉口，去拜訪名下有房產的親戚，甚至聽說有朋友的母親遇到消費糾紛，翁男也以商家代表的身分登門，佯裝協調糾紛需要確認身分，藉此取得被害人的身分證等文件。

▲檢警在翁男住處找到不少假造的借據、本票與調解書。（資料照／記者邱中岳翻攝）

然後翁正典再以表哥的名義製作假借據、假本票，再找其他人分別代理表哥以及被害人，向地方區公所等調解委員會，冒名聲請債權調解，因翁正典用的表哥與被害人身分文件、印鑑都無異狀，調解委員因此誤信雙方代理人，翁男至少6次成功取得調解筆錄，並送交法院審核。

翁正典取得調解書後，就會到地政事務所辦理過戶，但大部分時候，因為過戶所需的稅額過高而失敗，僅有1名伯父的桃園房產遭「偷走」，還被翁正典拿去借二胎房貸600萬元，伯父收到地政通知發現房子不見了，還想不透怎麼回事，只能趕緊控告假債務人，也就是翁正典的表哥等人涉嫌詐欺。

可是翁正典的表哥智能不足，國中畢業後幾乎足不出戶，在家靠親人扶養，常有司法機關因案傳喚他出庭，他也只能似有若無地說疑遭偽造的文件，應該是他簽名的沒錯，翁的表哥因此背了不少官司，卻也不知事情嚴重性。

台北地檢署檢察官江宇程2022年收到案子後，覺得疑點過多，指揮台北市刑大追查，發現新北地檢署也有類似案件，其中有張監視器翻攝照片拍下1名翁正典身影，檢警將照片提供被害人指認無誤後，鎖定翁正典是幕後主嫌，卻始終找不到人在哪裡。

直到2023年間，翁正典原以為打零工只要在工單上簽名領現金，不會留下足跡，因此偶而會鬆懈心防，簽下自己本名，剛好遇到1位守法的老闆，要幫翁正典申報工作1天的勞保，檢警因此掌握到翁正典行蹤，經埋伏守候終於逮到翁正典。

目前已入監服刑的翁正典坦承，10年來冒用表哥身分逃亡，表哥完全不知道他在外面幹什麼，表哥先前遭起訴的案件因此被法官判決無罪，檢察官調查後，將翁正典以及提供意見、以代理人身分參與假債權調解的陳姓、湯姓、許姓共4人，依偽造有價證券、使公務員登載不實等罪起訴。