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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

質詢問「陸配是否增健保支出」薛瑞元這樣問　藍委嗆：你來當立委？

▲▼陳建仁 陸委會主委邱太三 立法院總質詢 陸配取得身分證年限相關 立委許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委許宇甄質詢陸配取得身分證年限相關議題。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨擬修法，讓陸籍配偶取得我國身分證年限比照外配，從6年縮短到4年，但遭民進黨強烈反對。立委許宇甄今（5日）質詢時問行政院長陳建仁，調降大陸配偶取得身分證年限，會不會增加健保支出？陳說，外配進來還要放棄國籍，平均來看，我國對陸配的保障比外配還多。質詢過程中，許一度還槓上衛福部長薛瑞元，還嗆「不然部長來當立委，你來提出修法」。

許宇甄今質詢陳建仁時問到，調降大陸配偶取得身分證年限，會不會增加健保支出。陳建仁先說，陸配取得身分證跟其他配偶確實有不一樣，但是陸配享受到的福利比外配更多。許宇甄問，「所以現在的六年就沒有問題嗎？改四年就有問題嗎？這就是邏輯不通啊！」陸委會主委邱太三說，大陸人既不是本國人、也不是外國人，所以訂定一些規定有很多不一樣。許插話說，「這不就是人權的問題嗎？」

許宇甄再說，現在外籍配偶取得身分證的比率有67%，但陸配只有30%，其實不會增加健保支出，因為根據目前定居定義，台灣地區人民直系血親跟配偶須年滿70歲，且一年僅有60個名額，所以她提的《兩岸人民關係條例》第17條能夠修法的話，可申請來台的定居名額並不會增加，也不會增加健保負擔。

許宇甄強調，不論配偶來自各地，都是台灣人的媽媽、媳婦，在跨國婚姻面對的挑戰跟生活各項背景，不會因來自哪裡而有所不同，希望不要有雙重標準。

此時，陳建仁說，「我們讓比較熟悉健保的來說明一下」；薛瑞元則問，若要修法，是否也要把60人也納進去？許說，「沒有，我的修法沒有要改，所以沒有要增加」。薛再說，「沒有，我們就把配套措施把60人給修進去，變成法律」；許宇甄聽完後愣了一下，接著嗆「不好意思，不然部長來當立委，你來提出修法」，薛瑞元則改口說「沒有，我的建議是這個樣子」。
 

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