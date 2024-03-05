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社會 社會焦點 保障人權

藝人周思潔台中街頭跌倒　「正面趴地骨裂送醫」畫面曝光！

記者游瓊華／台中報導

64歲音樂人周思潔不僅是歌手，也是心靈講師，但周思潔3日傳出在台中街頭行走時跌倒，結果右膝蓋骨裂送醫。粉絲團小編緊急向粉絲們公告，原訂今天舉行的直播取消，但也提到會向台中市政府申訴。現在周思潔跌倒畫面也曝光，只見周思潔跟在一名女行人後方，但突然一個踉蹌跌倒，整個人飛撲在地，看得出來摔得不輕。

▲畫面曝光！64歲音樂人台中街頭跌倒骨裂送醫。（圖／民眾提供）

▲64歲歌手周思潔3日下午在台中步行時，不慎跌倒，緊急到院掛急診，結果膝蓋骨裂。（圖／民眾提供）

▲畫面曝光！64歲音樂人台中街頭跌倒骨裂送醫。（圖／民眾提供）

▲周思潔慘跌在地，連一旁路人都被嚇到。（圖／民眾提供）

事件發生在3日下午，周思潔步行經過西屯區大墩十九街時，突然一個踉蹌，整個人往前飛撲倒在前方一位路人旁，路人疑似聽到聲音轉頭查看時，周思潔已經摔倒在地，整個人趴在地上，路人隨即將周思潔扶起，但周思潔看來已經跛腳無法行走。

▲周思潔在台中街頭走路跌倒，骨折送醫。（圖／翻攝周思潔臉書）

▲事後，周思潔粉專發文向粉絲宣布，今日直播延後且要向台中市政府申訴。（圖／翻攝周思潔臉書）

周思潔粉專中提到，周思潔3日走在台中的路上跌倒受傷，立刻送往林新醫院，骨科醫師透露右膝蓋骨裂，需要休養至少三個月。粉專也透露，會向台中市政府申訴，如果是孕婦或老人受傷，那實在不敢想像，市府應該去整頓處理一下，以防止後面還有人受傷，不要再付出慘痛的代價。

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