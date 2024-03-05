美國以國安為由調查中國製汽車　陸商務部：必要時將採有力措施

▲大陸商務部大樓。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

美國於當地時間2月29日公告，將對中國大陸製造的連網汽車進行「國家安全」風險審查。4日，大陸商務部回應，中方將持續評估美方審查後續情況，必要時將採取有力措施，堅決維護自身合法權益。

白宮表示，這些聯網汽車連接到手機、導航系統、關鍵基礎設施以及製造它們的公司，還可以收集美國公民和基礎設施的敏感數據並傳給中國政府，對此展開調查是必要的。調查將涉及電動車和自動駕駛汽車。

大陸商務部4日發布，商務部發言人就美國政府擬對中國製造連網汽車進行國家安全風險審查發出「答記者問」新聞稿。

商務部發言人表示，中方注意到有關情況。美方以「國家安全」為藉口，意圖阻礙中國汽車正常出口，中方對此表示嚴重關切。近年來，美方對中國大陸汽車加徵高額關稅、限制參加政府採購、推出歧視性補貼政策，現在又打著國家安全旗號，意圖設置非關稅壁壘，是典型的保護主義做法，會擾亂和扭曲全球汽車產業鏈供應鏈，也會損害美國消費者的利益。

發言人指出，中國大陸電動車產業的發展為全球汽車產業綠色轉型、應對氣候變遷做出正面貢獻。中方敦促美方尊重市場原則，為各國企業營造公平競爭環境。中方將持續評估美方審查後續情況，必要時將採取有力措施，堅決維護自身合法權益。