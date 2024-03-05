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長榮祭43K起招募逾百名地勤　機師也開缺200名

▲▼長榮航空招募地勤人員。（圖／長榮航空）

▲長榮航空招募地勤人員。（圖／長榮航空提供）

記者李姿慧／台北報導

配合新機隊不斷擴大，運能提升，長榮航空今（5日）宣布啟動地勤招募，預計聘用19個不同職類地勤人員，超過百名職缺，大學畢業起薪4萬3000元起，具有專業證照及經驗者薪資個別議定，即起至3月13日開放報名。另今年長榮航空也將晉用約200名機師。

因應蓬勃旅運市場需求，長榮航空今年將再引進3架波音787-9客機、1架波音787-10客機、及1架波音777F貨機，為配合機隊數增加、航班運能提升，長榮航空將擴大招募。

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長榮航空表示，此次將釋出上百職缺，總計有19不同職類地勤，包括客運運務、貨運運務、客服人員、營業、餐勤管理等一般職類，以及培訓航機工程師、簽派航技、資訊工程師、倉儲設備維修、財務、航空安全、醫師及護理師等；另因應推動ESG政策及強化資安管理，此次也將招募氣候變遷及環境管理、資訊安全管理的專才。

▲▼長榮航空招募地勤人員。（圖／長榮航空）

▲長榮航空招募地勤人員。（圖／長榮航空提供）

錄取者將依專長分配至相關單位，工作地點為桃園、高雄國際機場、桃園南崁總公司及台北市區等地，長榮航空表示，未來也將會依照員工的興趣、能力，安排員工輪調至不同領域學習，並有機會派駐海外歷練，此次招募預計今年6月到8月分梯報到。

除增聘地勤人員外，機師採全年隨時接受報名方式招募，依交機時程規畫，今年預計晉用約200名機師；空服員今年則於2月及3月進行招募，並安排分梯受訓，後續會再依實際需求，採滾動式招募。

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長榮招募逾百名地勤！　起薪4.3萬

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