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明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧表示，周三凌晨北部先受到鋒面影響；周四華南雲雨區及冷空氣影響，各地雲量偏多有局部短暫雨；周五晚間至周六輻射冷卻作用顯著，中北部近山區則可能降至10度以下。

柯聿寧指出，今天白天隨著風向由偏南轉為比較強的西南風影響，各地溫度都會明顯上升，預估都有機會來到33度或以上，傍晚溫度才稍下降。

柯聿寧說，周三凌晨北部先受到鋒面影響，預估清晨時段就會明顯轉濕冷，因此早起時就需要有保暖準備，溫度一路下滑到入夜，約由20度降至14度；中部約於早上到上午變天，轉為有短暫雨天氣，溫度約由上午23-25度降至晚間15-16度，感受也轉濕冷。

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▼周三大變天。圖為各模式最新模擬台北氣象站近期氣溫趨勢。（點圖可放大／翻攝彭啟明臉書）

（圖／翻攝彭啟明臉書）

柯聿寧提到，南部受鋒面影響較輕微，午後有一點零星降雨機會，晚間雲量普遍增多，山區降雨頻率稍增加，溫度由中午26-28度降至晚間18-20度。

柯聿寧提醒，周四華南雲雨區及冷空氣影響，各地雲量偏多有局部短暫雨，北部全日溫度僅12-14度，中部14-20度，都算是比較濕冷的天氣，南部則約16-23度，也略轉濕涼。

柯聿寧表示，預估周四晚間冷空氣南下幅度加大，而且水氣有減少趨勢，北部、西半部周五清晨沿海雲量將減少，開始有輻射冷卻作用出現，低溫可降至12度；不過白天因陽光加熱作用影響，高溫由北到南回升2-4度。

柯聿寧指出，周五晚間至周六輻射冷卻作用顯著，清晨北部市區低溫有機會再降至11度左右，中北部近山區則可能降至10度以下，南部約13-14度，日夜溫差稍大。

柯聿寧說，周六冷空氣強度有開始減弱趨勢，但華南雲系東移影響，白天各地雲量偏多回溫不明顯；周日華南雲系略減少，西半部有陽光露臉機會，冷空氣減弱後轉偏東風環境，整體溫度有望回升較多。

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