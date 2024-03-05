基隆男除草遭大車輪胎「彈出砸死」　腹留30公分黑痕！驚悚畫面曝光

記者郭世賢、柯沛辰／基隆報導

基隆市46歲阮姓男子4日下午在公司除草，不料離奇倒臥在角落，送醫後傷重不治。由於現場有脫落的電線，加上阮男身上有一道寬30公分的漆黑傷痕，起初一度以為是觸電身亡，直到警方調閱監視器，才赫見阮男是被路過大貨車脫落的輪胎活活砸死。警方追查後，當晚循線帶回曾姓司機，全案依過失致死罪偵辦。

根據調查，阮男任職七堵區實踐路一間貨運公司，4日上午在公司停車場除草，不料上午11點24分一輛大貨車經過，疑似未固定好輪胎，導致大輪胎噴飛出來。當下阮男反應不及，被輪胎迎面重擊，當場倒臥在地，直到下午1點43分被同事發現時，已無呼吸心跳。

▲起初以為阮男遭電擊身亡，不料調監視器竟發現是遭貨櫃車輪胎擊中。（圖／記者郭世賢翻攝）

當下同事急忙撥打119，將人送往汐止國泰醫院急救，但阮男仍於下午3點30分宣告不治。警方到場後，發現一條電線垂落在地，加上阮男身上有一道寬約20、30公分的漆黑傷痕，一度懷疑是除草時不慎觸電而亡。

不過，醫護人員檢視阮男身上傷痕後，發現並非電擊造成，加上警方擴大調閱監視器，才發現真相竟是路過大貨車輪胎脫落奪命。隨後，警方成立專案小組追查，循線找到肇事砂石車，也果真少了一顆輪胎，因此4日晚間8點多將涉案的曾姓司機帶回警局，全案依過失致死罪偵辦，並報請檢察官刑事相驗。

▼警方當晚8點循線找到大貨車，果真發現少了一顆輪胎。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）