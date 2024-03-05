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「跑趴阿嬤」溜出門想夜唱狂歡　與兒鬧彆扭：不要帶我回家

▲▼「跑趴阿嬤」溜出門想夜唱狂歡　與兒鬧彆扭：不要帶我回家。（圖／記者許權毅翻攝）

▲黃姓阿嬤與兒子鬧彆扭，偷溜出家門想徹夜狂歡。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

記者許權毅、柯沛辰／台中報導

台中市73歲黃姓阿嬤日前與兒子鬧彆扭，一氣之下把自己打扮得漂漂亮亮，準備徹夜不歸大玩一場，卻不知該何去何從。之後，有熱心民眾發現黃婦茫然站在街頭、疑似有失智傾向，因此打電話報案，但黃婦拒絕回家又聯繫不上家屬，讓派出所一度變成老寶貝臨時托育中心，所幸兒子們尋人未果也報警求助，才總算得知母親去向，徹底鬆了一口氣。

台中市第三分局健康派出所警員盧相佐當晚接獲民眾報案，稱南區復興路二段有民眾需警方協助。警員到場後，只見一名身穿大紅色外套、頂著一頭酒紅色短髮的黃姓阿嬤，衣著打扮看起來十分「瞎趴」，還興奮地向員警表示想出門唱歌，痛痛快快地大玩一場。

當時警員仔細詢問要去哪狂歡？但黃姓阿嬤支支吾吾，說不出自己要去哪裡，因此警員當機立斷，帶著疑似有失智情形的阿嬤返回派出所，以便進一步協助。不過，黃婦說自己不想回家，還向警方打聽婦盡哪裡有唱歌的好去處，讓員警啼笑皆非。

原來，稍早黃姓阿嬤和兒子鬧彆扭，一氣之下把自己裝扮得漂漂亮亮，跑出家門，打算徹夜狂歡大玩一場，甚至婉拒員警直接帶她回家的好意。此時，黃婦的兒子們找人找到焦頭爛額，漏接警方來電，直到1個多小時後苦尋無果，才向警方報案求助。

▲▼「跑趴阿嬤」溜出門想夜唱狂歡　與兒鬧彆扭：不要帶我回家。（圖／記者許權毅翻攝）

後來，兒子們得知母親正在派出所「臨時托育」，火速趕抵現場，一見到媽媽安然無恙，這才放鬆緊繃的情緒。兒子向警方表示，母親隨著年紀增長，開始出現記憶退化的情形，卻又戴不住愛心手鍊，今天鬧脾氣後就跑出門，讓家人都十分緊張。

黃婦見兒子們趕來，嘟嚷著自己打扮得這麼漂亮，還沒玩到不想回家，而孝順的兒子也不願強迫媽媽，耐心陪著她使使小性子，員警也從旁勸說，直到婦人願意搭上警車，才由員警協助護送返家。

警方呼籲，民眾家中若有親人或失智長輩可能走失，可讓家人隨身攜帶可供協尋的資訊，或申請配戴防走失手鍊，也可帶易走失家人前往各分局偵查隊申請捺印指紋建檔，如警方有接獲報案，可即時掌握身分助其返家。

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