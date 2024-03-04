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法律高材女爭家產「冒母簽2500萬本票」　揪出男友爸爸搞鬼

▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生,夜歸女子。（圖／取自pakutaso）

▲女大生夥同男友的父親，以買地為由偽造本票，向自己母親追討債務。（示意圖／取自pakutaso）

記者劉昌松／綜合報導

就讀法律系的羅姓女子懷疑母親侵吞父親的遺產，聽信余姓男友的父親建議，找哥哥一起，以購買200多坪山坡地名義，冒母親名義簽下2500萬元本票，事後余父拿本票聲請強制執行，羅母莫名其妙欠債而提告，才發現竟是自己子女搞的鬼，羅姓兄妹被依偽造有價證券判緩刑4年確定，台北地檢署4日再將余父提起公訴。

這起兄妹聯手外人差點訛詐母親成功的案件發生在2016年間，當時羅女正在私立大學就讀法律系，羅女因認為父親在2012年死後留下遺產要給她，卻遭母親阻撓，家人關係因此生變，羅女當時的余姓男友父親得知羅女與家人處不好，不時給予關懷，取得羅女信任。

由於余父早在2002年間，找人頭以76萬元買下當時台南縣的4筆山坡保育地共約200坪，為了轉手出售，就把腦筋動到羅女頭上，想利用羅母愛子心切，不忍子女涉入刑案的心態，向羅母索討財務，羅女聽了計畫也覺得可行，又再找來哥哥一起協助。

▲▼職場，辦公室，上班族，筆電，專業形象。（圖／Tyler Franta／取自免費圖庫unsplash）

▲女大生找哥哥幫忙簽定假的土地買賣契約。（示意圖／Tyler Franta／取自免費圖庫unsplash）

余父和羅女、羅女哥哥就在台北市艋舺公園的涼亭內，由羅女哥哥偽造母親簽名署押，簽訂了2500萬元超高價購買台南土地的契約，同時簽下2500萬元本票交給余父，余父之後向法院聲請本票強制執行獲准，羅母接到通知，自己的房子將遭查封，趕緊提出本票債權不存在訴訟保住財產。

余父繼續依原計畫，對當初冒名簽本票的羅女哥哥提出告訴，檢察官追查認定羅女和哥哥共犯偽造有價證券，羅女挨告後始終保持緘默不語，哥哥則說因為相信妹妹念法律的，要幫忙做法律作業，所以跟著照抄土地買賣契約、本票。

羅母此時驚覺自己子女竟然聯手外人來討家產，但仍選擇原諒，希望重修親子關係，羅女和哥哥一審被重判各有期徒刑3年2月，原本要去坐牢，上訴二審後，兄妹倆都坦承認錯，法官改輕判各徒刑1年8月，緩刑4年，並各提供60小時義務勞務確定。

全案在偵審期間，羅女已和余姓男友分手，但余男父親在案件中的角色突兀，明知自己實際握有的土地並不值錢，卻以高價賣出，且簽約對象不是買家本人，而是當時僅20多歲的年輕兄妹，經檢察官另行分案調查後，依偽造有價證券罪將余父提起公訴。

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