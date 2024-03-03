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月薪1.3萬陸貪官私佔「24公頃土地」蓋豪宅　村民看不下去怒檢舉

▲月薪1.3萬陸貪官私占「24公頃」蓋豪宅。（圖／翻攝自微博）

▲黃姓官員其中一棟自用住宅。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

北京一名律師郝逸飛近日收到山鎮陝老村一位村民的請託，麻煩他到當地查證「黃姓村書記私自坐擁60畝土地（約24.3公頃）蓋豪宅，家如宮殿」一事。查證後情況屬實，該名黃姓官員2月2日遭逮捕，目前事件仍在調查中。

▲月薪1.3萬陸貪官私占「24公頃」蓋豪宅。（圖／翻攝自微博）

▲郝律師親自查證此事。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，北京郝逸飛律師表示，他是應村民邀請前來調查取證，「村民反映，這名黃姓幹部利用職務之便，以個人名義非法佔有60畝土地，其中40畝不但沒有用於農業生產或公共用途，反而私自蓋起奢華的高樓和別墅。」

郝律師補充，黃姓官員月薪僅3000元（人民幣，下同，約台幣1.3萬元），卻靠著私自佔有來的土地蓋了兩棟自用豪宅，如同宮殿般。不僅如此，還蓋了一棟16層的公寓打算出租以利自己日後收取租金，打算讓後代子孫不愁吃穿，甚至還幫家裡的家具廠擴大了廠區。

▲月薪1.3萬陸貪官私占「24公頃」蓋豪宅。（圖／翻攝自微博）

▲▼該棟16層公寓將作為出租用。（圖／翻攝自微博）

▲月薪1.3萬陸貪官私占「24公頃」蓋豪宅。（圖／翻攝自微博）

報導指出，該黃姓官員曾於2008年6月至2014年3月相繼擔任陝老村村委會主任、村黨支部書記，2014年3月後不再擔任。消息一出，引起政府高度關注，黃姓官員因涉嫌非法轉讓土地使用權罪，已於2024年1月9日被刑事拘留，並於2月2日獲準逮捕。

▲黃姓官員自家家具廠。（圖／翻攝自微博）

▲黃姓官員自家家具廠。（圖／翻攝自微博）

郝律師的相關查證影片在微博上引起熱議。目前，相關情況正在進一步調查中。

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