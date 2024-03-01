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社會 社會焦點 保障人權

周玉蔻出事了！　指東元「小三奪權」檢認定：惡意加油添醋

▲▼周玉蔻北檢出庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲媒體人周玉蔻再次因為爆料名人誹聞遭檢察官提起公訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

東元集團2021年間爆發黃茂雄、黃育仁父子爭奪經營權大戰，媒體《放言》負責人周玉蔻與黃育仁餐敘後，得知黃育仁的母親和外婆有所抱怨，之後竟在未向當事人查證的情況下，報導東元父子之爭演變成「小三奪權」，董事長邱純枝不滿遭影射介入婚姻，憤而提告。台北地檢署認為周玉蔻根據臆測而惡意加油添醋，1日依加重誹謗罪嫌將周起訴。

《放言》公司在2021年4月9日寄了1封電子郵件給東元(1504)，以「業界盛傳，集團會長黃茂雄與董事長邱純枝之間有不可告人的關係，更傳出奪權以及會長被董ˋ掌控制的小道消息」為由，詢問東元回應。東元法遵室回應駁斥傳聞是小道消息，嚴重涉及誹謗，切勿道聽塗說，並強調「對不實報導，將採取法律行動，盼請自重」。

但之後周玉蔻在4月12日打電話以口述方式，請《放言》員工與編輯主管製作逐字稿，並在當天在《放言》官網刊登報導「《放‧獨家》東元父子爭，刺破了黃茂雄夫人多年的隱痛！友人嘆：居然演變成『小三奪權』八點檔連續劇！」內容包括黃茂雄妻子「對於邱純枝腳色的懷疑已是『不能說的秘密』」，「防著邱純枝靠近她的家庭」。

▲東捷資訊,AIoT行控中心,宅配通,邱純枝,高尚偉，徐慶懿。（圖／記者姚惠茹攝）

▲邱純枝不滿被影射介入他人婚姻而控告周玉蔻誹謗。（圖／資料照）

周玉蔻接著又把《放言》這篇報導轉貼到個人臉書粉關，暗指邱純枝介入黃茂雄婚姻，邱純枝不滿名節受損，控告周玉蔻涉嫌加重誹謗，檢察官首次調查時，認為《放言》有把東元法遵室的回應放在報導內，將全案處分不起訴，邱純枝不滿再議，高檢署將也將全案發回台北地檢署重新調查。

周玉蔻喊冤稱，報導起源於她和前台中市議員陳世凱、黃育仁餐敘的內容，以及黃育仁現場播放手機內，外婆林明穱的一段談話影片。為了調查餐敘過程，北檢傳訊黃育仁作證，黃育仁具結證稱：「我不會跟被告(周玉蔻)說告訴人(邱純枝)是黃茂雄的小三，因為我沒有證據」，「因我有懷疑，才向被告(周玉蔻)請教」。

檢察官調查，報導中指出黃茂雄的兒子關心黃茂雄與邱純枝出國出差，但實際上，從2015年1月1日到2023年12月11日為止，黃、邱有5次班機出境，其中只有1次同班機入境回國，另外黃茂雄夫妻與邱純枝曾有3次同時但搭不同班機出境的紀錄。

▲▼東元經營權之爭，菱光科技董事長黃育仁告發達勝伍董事長郭冠群等5人涉嫌背信 。（圖／記者劉昌松攝）

▲檢察官認定周玉蔻是根據黃育仁(圖)的臆測而加油添醋做成不實報導。（資料照／記者劉昌松攝）

邱純枝表示，這些出境原因包括家族私人行程及越南公務行程，檢察官調查航班比對，查無黃茂雄妻子有在堤防邱純枝靠近家庭的意思。此外，黃育仁手機中的林明穱談話影片，則只是在抱怨黃茂雄未經同意，就處分不動產，沒有提告或批評邱純枝。

檢察官認為，周玉蔻並沒有取得客觀上合理可信的證據，絲毫未加以查證，完全為聽取當事人的意見，且經東元公司法遵室告誡後，仍基於惡意，僅依黃育仁的臆測，再加油添醋做成子虛烏有的報導，顯然逾越《憲法》保證的言論自由範圍，因此依加重誹謗罪起訴周玉蔻。

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