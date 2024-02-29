快訊／趙天麟論文沒抄襲！中山大學認「有引註瑕疵」限期更改

▲前民進黨立委趙天麟。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

前綠委趙天麟競選連任前遭人接連爆料，其中山大學碩士論文嚴重抄襲，後又因激吻陸籍女子照片外流而退選。中山大學接獲檢舉後成立審定委員會，決議認定抄襲不成立，不過有引註瑕疵，限期2個月內完成更改。

民間時政監督聯盟召集人張靜去年10月指控，民進黨立委趙天麟在中山大學的碩士論文在Turnitin論文原創性比對，有42%的相似程度，並建議中山大學應儘速成立學倫審定委員會。

▲趙天麟為婚外情公開道歉。（圖／ETtoday資料照）

中山大學接獲具名檢舉後，主動將相關資料送所屬學院以成立審定委員會。校方今日表示，有關趙天麟學術倫理案，社會科學院秉持公平、公正、客觀、明快原則，經送3位校外專業公正學者審查，召開2次審定會議，1月22日經5位審定委員決議，認定該學術倫理檢舉案抄襲不成立，但有引註瑕疵。

審定委員會決議文指出，趙天麟的論文多處段落引註非無瑕疵，少數參考資料亦漏列出處，但難認其構成抄襲，因此趙天麟學術倫理檢舉案抄襲不成立。

校方表示，審定委員會已針對引註瑕疵通知趙天麟，應於本校審定通知文書收受送達翌日起2個月內完成修改，並補正漏列的參考文獻。

趙天麟今於臉書表示：「收到中山大學審查結論函文了。確認本人論文無抄襲。感謝母校明察！」前高雄市議員陳致中在底下留言道恭喜：「山窮水盡疑無路柳暗花明又一村，委員加油！！」市議員黃文益則說：「真金不怕火煉」。