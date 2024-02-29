　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／趙天麟論文沒抄襲！中山大學認「有引註瑕疵」限期更改

▲▼趙天麟 外交國防委員會審查國防部預算 趙天麟露面。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前民進黨立委趙天麟。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

前綠委趙天麟競選連任前遭人接連爆料，其中山大學碩士論文嚴重抄襲，後又因激吻陸籍女子照片外流而退選。中山大學接獲檢舉後成立審定委員會，決議認定抄襲不成立，不過有引註瑕疵，限期2個月內完成更改。

民間時政監督聯盟召集人張靜去年10月指控，民進黨立委趙天麟在中山大學的碩士論文在Turnitin論文原創性比對，有42%的相似程度，並建議中山大學應儘速成立學倫審定委員會。

▲▼民進黨立委趙天麟。（圖／記者吳世龍攝）

▲趙天麟為婚外情公開道歉。（圖／ETtoday資料照）

中山大學接獲具名檢舉後，主動將相關資料送所屬學院以成立審定委員會。校方今日表示，有關趙天麟學術倫理案，社會科學院秉持公平、公正、客觀、明快原則，經送3位校外專業公正學者審查，召開2次審定會議，1月22日經5位審定委員決議，認定該學術倫理檢舉案抄襲不成立，但有引註瑕疵。

審定委員會決議文指出，趙天麟的論文多處段落引註非無瑕疵，少數參考資料亦漏列出處，但難認其構成抄襲，因此趙天麟學術倫理檢舉案抄襲不成立。

校方表示，審定委員會已針對引註瑕疵通知趙天麟，應於本校審定通知文書收受送達翌日起2個月內完成修改，並補正漏列的參考文獻。

趙天麟今於臉書表示：「收到中山大學審查結論函文了。確認本人論文無抄襲。感謝母校明察！」前高雄市議員陳致中在底下留言道恭喜：「山窮水盡疑無路柳暗花明又一村，委員加油！！」市議員黃文益則說：「真金不怕火煉」。

ET快訊
快訊／6縣市續發低溫特報
快訊／蔣萬安小內閣改組！環保局長請辭獲准　國民黨的她成最年輕
3月新制懶人包！最高補助6萬　看病變貴了
軍公教退休金調漲4％！　溯及113年元旦、估52萬人受惠
氣溫大跳水中！強冷氣團「最凍跌破10度」　追3月雪時間出爐
大谷戀情「太會藏」！網讚嘆：女方是忍者？　貼文破160萬讚
大谷結婚早有跡象！　「IG照片」洩非單身
大谷翔平結婚「拜託大家1件事」！　百萬人搶讚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／蔣萬安小內閣改組！環保局長請辭獲准　國民黨的她成最年輕首長

奔立院找韓國瑜談建設　謝國樑：相信韓院長可以幫助基隆

藍營大老爆「馬英九對年長者反感」　馬辦反擊：只敢批評自己人

軍公教退休金調漲4％！　溯及113年元旦、估52萬人受惠

謝國樑幫基隆人保住40億！　羅智強：林右昌在亂什麼？

夢回「基隆三浦春馬」？　林右昌2個月暴風式狂瘦16公斤

民眾黨8張選票投國民黨　林俊憲：這叫納「投名狀」

快訊／趙天麟論文沒抄襲！中山大學認「有引註瑕疵」限期更改

拜會蔣萬安談社子島開發　林右昌：要避免重蹈內科覆轍

新科藍委請她幫喬委員會　吳思瑤啼笑皆非：怎麼不是找傅崐萁？

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

拆台幻術師大仙遭灌爆！　扶輪社決議 「2社員退出」

黃嘉千控訴被家暴：以為是我的錯！　曝從沒阻止夏克立「跟家人見面」

三重傾斜大樓注水「扶正」！屋主當建商蓋「起家厝」：負責到底

過年美髮店太忙無法休息　老闆幫員工餵食＋小便XD

0自備購屋再進化！　「台積電工程師限定」高雄新案直球對決

快訊／蔣萬安小內閣改組！環保局長請辭獲准　國民黨的她成最年輕首長

奔立院找韓國瑜談建設　謝國樑：相信韓院長可以幫助基隆

藍營大老爆「馬英九對年長者反感」　馬辦反擊：只敢批評自己人

軍公教退休金調漲4％！　溯及113年元旦、估52萬人受惠

謝國樑幫基隆人保住40億！　羅智強：林右昌在亂什麼？

夢回「基隆三浦春馬」？　林右昌2個月暴風式狂瘦16公斤

民眾黨8張選票投國民黨　林俊憲：這叫納「投名狀」

快訊／趙天麟論文沒抄襲！中山大學認「有引註瑕疵」限期更改

拜會蔣萬安談社子島開發　林右昌：要避免重蹈內科覆轍

新科藍委請她幫喬委員會　吳思瑤啼笑皆非：怎麼不是找傅崐萁？

雲林擬於虎尾高鐵特區增設派出所　提升治安、交通、為民服務

桃市路口事故率下降27%　PTT網友讚「科技市長太神啦！」

佘詩曼親切拿筆幫簽名…保鑣衝上來喝斥！粉絲看傻：都把她嚇到了

意外懷3寶想送養！人妻嘆「同甘共苦攏係假」：千萬別嫁窮老公

慎入！女遭毒蟲男友從23樓推下　慘死前恐怖驚叫聲曝光

國巨股利政策倍增　擬配發20元股息、2元股票股利

Buffet第2位享38折！凱撒5家飯店推女神月優惠　中式點心只賣38元

揪「599吃到飽」被朋友嫌是吃粗飽！一票曝原因：平常不會考慮

名廚江振誠夜會長髮女爆婚變！親哥江宏恩發聲「弟妹有一起去金澤」

快訊／6縣市續發低溫特報　警戒範圍出爐

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

快訊／劉建國召委選舉蓋錯票「投自己」　面色鐵青「我昏去了」

快訊／藍白沒有禮讓只有合！　召委選舉結果出爐「藍綠各一席」

快訊／黃國昌：白支持藍召委人選

蔡正元酸爆國際橋牌社！釣出導演神回擊

快訊／國民黨不禮讓了！　傅崐萁：8委員會支持藍營召委人選

快訊／劉建國召委選舉烏龍「投自己」　綠黨團：會有停權規範

不解放寬陸配入籍如何衝擊健保　黃暐瀚這次挺柯文哲：我們都是台灣人

立法院召委選舉今登場　侯選人名單總整理

白召委都投藍　黨政人士：確立「小藍」色彩

快訊／蔣萬安小內閣改組名單曝光

「拿下新北市就拿到2028地位」　吳子嘉：賴清德絕不讓蘇巧慧選

軍公教退休金調漲4％！　溯及113年元旦、估52萬人受惠

禮讓白營召委能成？吳子嘉搖頭曝1關鍵

幕後／白「優先法案為主」未爭召委　卻捲入藍內鬥

更多熱門

相關新聞

即／鳳山一公廁有人陳屍！警拉封鎖線調查

即／鳳山一公廁有人陳屍！警拉封鎖線調查

高雄市鳳山新強路一間公廁，今天（29日）下午4點多被發現有人陳屍在裡面，目前現場已經拉起封鎖線，詳細情況警方還沒有對外說明，尚在釐清當中。

高雄婦家裡燒照片　恐涉公共危險罪

高雄婦家裡燒照片　恐涉公共危險罪

「高雄網美打卡熱點星巴克」被買下　新地主曝打掉重練計畫

「高雄網美打卡熱點星巴克」被買下　新地主曝打掉重練計畫

婦「獅吼功」發威　賊秒軟丟錢落跑

婦「獅吼功」發威　賊秒軟丟錢落跑

爆乳網紅在台遭蛋襲造假　法院裁罰3萬

爆乳網紅在台遭蛋襲造假　法院裁罰3萬

關鍵字：

高雄中山大學論文抄襲趙天麟陳致中黃文益

讀者迴響

熱門新聞

亞尼克倒店潮　對手爆內幕：惹到我這瘋子

台灣女網紅震撼進軍日本AV！官網被灌爆

快訊／大谷翔平宣布結婚

一家5口找新竹→松機接送　開價1600元全看傻

《黑暗榮耀》變態老師新婚1年GG　公司尷尬認：離婚了

獨／李緻認了分手《戲說》一哥陳麒凱：觀念差太多

長榮航空機票「下殺75折起」　來回票最低2088元

霍建華現身機場「要拍現在拍，別跟著我」

搶票啦！IU首攻小巨蛋「5種票價、搶票日出爐」　主辦：全場實名制

樓上每天沖廁所上百次　妹子一看鄰居家傻了

台AV女優田井虹「超狂背景起底」

快訊／53萬股民嗨翻！00919再配0.61元創新高　殖利率破10%　

全球最佳醫院排行　台灣「這間」擠下台大

台女網紅進軍日本AV：我此生無憾

4年ㄧ次229！　4生肖「逢9大發」財神到

更多

最夯影音

更多
魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏
剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面