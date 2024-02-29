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東海大學祭億元獎學金搶人　「這科系」新生最高可領20萬

▲拍板定案！東海大學明年全體教職員全部加薪4%、學術研究加給+15%。（圖／東海大學提供）

▲私校搶人潮開始！東海大學祭出破億元獎學金，其中國貿系就提供最高20萬元的獎助學金。（圖／東海大學提供）

記者游瓊華／台中報導

2024年企業最愛大學評比出爐，東海大學蟬聯年度企業最愛中南部私校排名第一，去年畢業生進入台積電等五百大企業不在少數，也不少人錄取哈佛、麻省理工等名校。東海大學宣布，為吸引優秀學子入學，提供總額超過1億元以上的獎學金項目，其中包括國貿系提供國、英、數等3科都達頂標者，最高20萬元的獎助學金。

東海大學指出，東海國貿系獎學金是不限名額，只要達標就可申請，去年共有40多位學生以申請入學獲得各項入學獎學金，今年再增加考試入學，預計可以提供80位以上學生拿到獎學金。

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東海大學表示，東海連續四年奪下泰晤士「世界大學影響力排名」私校第一，在人力銀行與大學網所合作「2024企業最愛大學調查」之中，連續二年位居中南部私校第一。此外，東海大學在國際排名中也相當亮眼，連續四年奪下2023年泰晤士「世界大學影響力排名」台灣（非醫藥類）私立大學第一名的佳績。在2024英國THE泰晤士世界大學學科排名中，東海大學在物理科學領域中再創佳績，前進全球601-800名，與成大、中山並列台灣第四，僅次於台、清、交。

東海大學表示，今年全學年獎助學金總額高達新台幣1億1100萬元，而各系所也紛紛祭出高額入學獎學金，其中包括國貿系就提供高達每人20萬元的獎助學金，針對113學年度個人申請及分發入學兩個入學管道的新生，依據學測國文、英文、數學B成績，只要3科都達頂標，將有20萬元獎勵。

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