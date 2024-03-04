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大陸 大陸焦點 特派現場

雷軍參加兩會　建議將人工智慧納入九年義務教育

▲▼ 小米創始人、董事長兼CEO雷軍。（圖／CFP）

▲小米創辦人、董事長兼CEO雷軍。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸全國人大會議將於5日召開，人大代表、小米集團創辦人雷軍此次帶來了四份建議書，其中一份建議將人工智慧素養教育納入九年義務教育內容，設置人工智慧通識課程，培養中小學生對人工智慧的認知與應用。

雷軍今年相當關注人工智慧產業，他在《加強培養人工智慧人才滿足科技變革需求的建議》中提到，建議將人工智慧素養教育納入九年義務教育內容，設置人工智慧通識課程，同時將相關內容納入中小學社會實踐活動。

雷軍進一步指出，「從基礎理念到簡單應用，全面激發中小學生的興趣，培養中小學生對人工智慧的認知能力和應用能力，為未來發展打下堅實基礎。」

▼北京小米總部。（圖／CFP）

▲▼北京小米總部。（圖／CFP）

除了義務教育，雷軍也建議，要加大對高校人工智慧學科建設的投入，透過加強與世界一流科研機構的合作交流，從海外引進優秀師資力量，吸引企業高級人才和行業專家進入高校授課等方式，擴大教學力量。

雷軍還建議，應同時將人工智慧通識課程拓展到更多專業，如傳統理工科專業、醫學、金融、文史、藝術類等專業，培養更多跨領域人才。

另外，雷軍也相當關注智慧駕駛，他建議，盡快建立輔助駕駛產品安全監督管理機制，加速輔助駕駛安全技術要求及測試驗證標準落地應用，細化駕駛員在環境及風險提示等人機交互要求，規範輔助駕駛功能的正確使用，打造更安全的輔助駕駛體驗。

事實上，雷軍很早就關注到人工智慧的發展，他在去年8月的演講上曾透露，小米的人工智慧團隊已有3000多人，自研的大語言模型已經可以在手機上跑起來，百億內參數大模型也做到了行業第一。

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