　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大巨蛋漏水！綠轟「台北大秘寶」　藍喊話市府調查：別聽遠雄片面之詞

▲讀賣巨人訪台交流賽，滿場球迷進場觀賽。（圖／記者林敬旻攝）

▲讀賣巨人訪台交流賽，滿場球迷進場觀賽。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

日本職棒名門讀賣巨人隊本週末來台與中華職棒的中信兄弟、樂天桃猿進行交流賽，現場湧進爆滿的3.8萬名觀眾，但過程中卻發生天花板漏水影響到觀賽球迷。對此，民進黨台北市議員簡舒培痛批「丟臉丟到國際」，國民黨台北市議員詹為元也說，北市府應主動調查，而不是聽信遠雄片面之詞。

「2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」首戰於2日下午在台北大巨蛋舉辦，湧入近3.8萬名觀眾入場，創下台灣職棒賽事觀賽歷史，但場內卻傳出漏水情況，導致有球迷必須「撐傘」觀戰，使遠雄副總經理楊舜欽說明，亞錦賽期間因施工過程管線接合不慎產生間隙，導致滲漏，在賽前已全部修復完畢，2日交流賽可能因為進場人數較多，管線負擔造成接頭滲漏，會盡力搶修巡檢。

面對遠雄說詞，民進黨台北市議員簡舒培直言是「台北大秘寶」，批評藍白聯手放水的大巨蛋漏水不斷，前台北市長柯文哲、台北市長蔣萬安不用負責嗎？遠雄大巨蛋漏水，之前議會到大巨蛋考察時，就已經發生了，那時大巨蛋還沒拿到使照，當時台北市政府打包票會要求遠雄改善。

簡舒培提及，結果大巨蛋使照給了，大巨蛋也啟用了，還邀請讀賣巨人舉辦國際賽，漏水狀況完全沒改善，「藍白聯手放水大巨蛋，結果大巨蛋漏水不斷，真的丟臉丟到國際了！」

而國民黨台北市議員詹為元也說，遠雄關於昨天大巨蛋缺失的回應，大意就是「議會要求遠雄營運前要滿載測試，結果都不做，等到昨天交流賽才是第一次真正滿場，缺失當然就原形畢露了。」市府身為主管機關，應該儘速督促遠雄修正缺失，到底是漏水還是空調滴水，北市府也應主動調查，而不是聽信遠雄片面之詞。

ET快訊
高雄20歲女騎士「死亡搖擺」自摔　滾砂石車輪下險遭輾
她買加利利超5星飯店團　花20萬「一間都沒住到」
15次破局！　海巡官員突候補機位返台
早知道辣椒粉有問題！保欣沒通報　重罰200萬
配息好香！　6檔ETF搶上車
快訊／賽前上籃大翻船！　林信寬傷退離場
女駕駛第一次上國道！逆向高速5公里　最高罰3萬6
現場畫面曝！30歲男墜污水沉澱池　2同事丟救生圈來不及
Jennie機場受傷！　痛苦皺眉全被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

至今未尋獲！1男墜迪化污水廠「10公尺沉澱池」　北市：開蓋板時跌落

總統府憲兵因業務過重自戕？　憲兵：勿不實臆測造成家屬二次傷害

大巨蛋漏水！綠轟「台北大秘寶」　藍喊話市府調查：別聽遠雄片面之詞

立院重頭大戲「高金素梅對上管碧玲」　邱毅預測：衝突火爆難避免

今年起跑！新竹市提高生育津貼每胎3萬元　332位家長立即受惠

iWIN事件惹萬人不滿　蔡易餘：真實二創縱使「硬蕊」仍有創作自由

管碧玲拒「金門碰船案」題目　藍委：應撤換破壞憲政體制的官員

周四立院專報變「期末考」？　召委：唐鳳主動想儘早來

翁曉玲喊「質詢是上對下」　游錫堃批：唯有準備不足的立委才會這樣說

山雨欲來！立法院議程曝光　在野本周主攻「5大議題」

走斑馬線被撞懷疑駕駛看直播　國中生爆氣開嗆：你XX眼瞎啊

派出所前過馬路詭異挨撞　警察10秒出現：開單成功

男假冒「188實習檢察官」騙財　女送14支iPhone見本尊氣炸

高雄李長榮工人遭活埋　受困12小時救出已身亡

Tiny日本AV出道「毛片遭外流」　至今0片酬..圤智雨：不是咖，被搞正常

柯以柔「離婚過來人」勸黃嘉千.夏克立　怕聽前夫聲音..超商巧遇「視線變模糊」

Jisoo IG限動「認證台灣粉絲」　寵粉舉動全曝光...網暴動：太羨慕！

怕水老虎小心下池子...　喝完水秒甩前腳爪子！

台南草鴞寶寶遭7浪犬攻擊　2親鳥悲痛叼屍體離開巢穴

周星馳新片來台海選「謝依霖也報名」　星爺親挑..漂亮.會運動.無經驗可！

至今未尋獲！1男墜迪化污水廠「10公尺沉澱池」　北市：開蓋板時跌落

總統府憲兵因業務過重自戕？　憲兵：勿不實臆測造成家屬二次傷害

大巨蛋漏水！綠轟「台北大秘寶」　藍喊話市府調查：別聽遠雄片面之詞

立院重頭大戲「高金素梅對上管碧玲」　邱毅預測：衝突火爆難避免

今年起跑！新竹市提高生育津貼每胎3萬元　332位家長立即受惠

iWIN事件惹萬人不滿　蔡易餘：真實二創縱使「硬蕊」仍有創作自由

管碧玲拒「金門碰船案」題目　藍委：應撤換破壞憲政體制的官員

周四立院專報變「期末考」？　召委：唐鳳主動想儘早來

翁曉玲喊「質詢是上對下」　游錫堃批：唯有準備不足的立委才會這樣說

山雨欲來！立法院議程曝光　在野本周主攻「5大議題」

數百囚犯越獄！海地首都爆發動亂　黑幫首腦誓言推翻政府

2024大陸全國政協二次會議4日開幕　會期6天「聚焦工作報告」

不爽運將臨停擋道！刺青男博愛特區攔車叫囂　持2球棒嗆輸贏

曾子益八點檔落水喊「太掉漆」 　吳婉君搶救後雙腿都是瘀青

北市買房更難了！標準住宅每坪創新高　交易量減少4.55%

今年中職唯一沒排大巨蛋主場　樂天領隊：會找市府討論

《葬送的芙莉蓮》推前傳小說！費倫、修塔爾克、阿烏拉故事全收錄

驚悚！高雄20歲女騎士「死亡搖擺」自摔　滾砂石車輪下險遭輾

台南覺行弘法協會成立　弘揚佛法關懷救濟弱勢家庭

詹皇直言「我仍是威脅」！戴維斯吐槽：紀錄夜我們怎麼都輸球

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

政治熱門新聞

總統府憲兵舉槍自戕為何不就近送台大？　憲兵：以醫療能量為依據

管碧玲自行修改立院專報名稱　媒體人轟：絕對失格的做法

籲國際持續抗俄！吳釗燮曝烏戰敗的台灣下場

台日交流賽開箱大巨蛋竟漏水　議員酸：讓讀賣巨人看笑話

東岸商場合約曝　綠議員揭「金額有異」批市府撒謊圖利

爭辯看守內閣職責　翁曉玲再轟陳建仁：沒常識也要會掩飾

柯文哲2026「議員N+1」恐變殲滅計畫？　她分析：為了空降合理化

台北大巨蛋「台日大戰」　球迷立委感動：除了美好還是美好

翁曉玲喊「質詢是上對下」　游錫堃批：唯有準備不足的立委才會這樣說

管碧玲拒「金門碰船案」題目　藍委：應撤換破壞憲政體制的官員

立法院議程曝光　在野本周主攻「5大議題」

大巨蛋漏水！綠轟大秘寶、藍喊話調查

立院重頭大戲「高金素梅對上管碧玲」　邱毅預測：衝突火爆難避免

印度媒體專訪吳釗燮　遭陸抨擊未下架

更多熱門

相關新聞

快訊／北市污水處理場傳意外！30歲男墜沉澱池

快訊／北市污水處理場傳意外！30歲男墜沉澱池

台北市酒泉街污水處理廠今(3日)上午11時03分許傳出意外，一名年約30歲的委外廠商不慎失足跌落沉澱池，警消獲報趕抵後立即展開搜救，但由於現場面積範圍龐大，且還有大量污水增加搜救難度，現正由場內人員將污水洩除，截至下午1時許仍未尋獲男子身影，目前仍在持續搜尋中。詳細事發原因、案情細節還有待進一步釐清。

北市特教生衝講台毆打老師　教育局：將提供老師慰問金

北市特教生衝講台毆打老師　教育局：將提供老師慰問金

北市高中生失控毆打老師　校長：雙方溝通困難

北市高中生失控毆打老師　校長：雙方溝通困難

台北大巨蛋「台日大戰」　球迷立委感動：除了美好還是美好

台北大巨蛋「台日大戰」　球迷立委感動：除了美好還是美好

台日大戰見「溫馨一幕」！日球迷舉牌：感謝台灣人

台日大戰見「溫馨一幕」！日球迷舉牌：感謝台灣人

關鍵字：

北市台北市台北市政府大巨蛋台北大巨蛋遠雄讀賣巨人

讀者迴響

熱門新聞

即／北海道利尻山雪崩！　多人遭活埋

西班牙人妻遊印度　控遭7男輪流性侵

家寧Andy突公開婚紗照！「他唱情歌眼裡全是愛」

休息站「1零嘴必買」噴200元　網嘆買不起了

亞馬遜新物種　全世界最大蛇類畫面曝光

基隆警殉職　網傳「分局群組指令」全看傻

女全裸海邊活春宮　普吉島激情一幕曝光

晚安小雞服刑中突發聲明！　深夜喊「切勿以身試法」

大蛇丸半年「減掉30KG體脂肪」！　對比曝光

「龍抬頭」土地公生日要來了　2招開運法曝

遭老巡佐下藥迷暈開房！年輕女警淚崩：我都可以當他女兒了

男友在家一直硬！妹子看傻　掀共鳴：我老公也是

女大生借宿昏睡「下體流血」　揪出男同學1月性侵4次

爆泰勒絲「要選高雄開唱」！牽線人：認識她爸爸

女童被撞飛！網紅回現場「殺出違停男公審」　下場慘了

更多

最夯影音

更多
走斑馬線被撞懷疑駕駛看直播　國中生爆氣開嗆：你XX眼瞎啊

走斑馬線被撞懷疑駕駛看直播　國中生爆氣開嗆：你XX眼瞎啊
派出所前過馬路詭異挨撞　警察10秒出現：開單成功

派出所前過馬路詭異挨撞　警察10秒出現：開單成功

男假冒「188實習檢察官」騙財　女送14支iPhone見本尊氣炸

男假冒「188實習檢察官」騙財　女送14支iPhone見本尊氣炸

高雄李長榮工人遭活埋　受困12小時救出已身亡

高雄李長榮工人遭活埋　受困12小時救出已身亡

Tiny日本AV出道「毛片遭外流」　至今0片酬..圤智雨：不是咖，被搞正常

Tiny日本AV出道「毛片遭外流」　至今0片酬..圤智雨：不是咖，被搞正常

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面