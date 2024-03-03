大巨蛋漏水！綠轟「台北大秘寶」　藍喊話市府調查：別聽遠雄片面之詞

▲讀賣巨人訪台交流賽，滿場球迷進場觀賽。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

日本職棒名門讀賣巨人隊本週末來台與中華職棒的中信兄弟、樂天桃猿進行交流賽，現場湧進爆滿的3.8萬名觀眾，但過程中卻發生天花板漏水影響到觀賽球迷。對此，民進黨台北市議員簡舒培痛批「丟臉丟到國際」，國民黨台北市議員詹為元也說，北市府應主動調查，而不是聽信遠雄片面之詞。

「2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」首戰於2日下午在台北大巨蛋舉辦，湧入近3.8萬名觀眾入場，創下台灣職棒賽事觀賽歷史，但場內卻傳出漏水情況，導致有球迷必須「撐傘」觀戰，使遠雄副總經理楊舜欽說明，亞錦賽期間因施工過程管線接合不慎產生間隙，導致滲漏，在賽前已全部修復完畢，2日交流賽可能因為進場人數較多，管線負擔造成接頭滲漏，會盡力搶修巡檢。

面對遠雄說詞，民進黨台北市議員簡舒培直言是「台北大秘寶」，批評藍白聯手放水的大巨蛋漏水不斷，前台北市長柯文哲、台北市長蔣萬安不用負責嗎？遠雄大巨蛋漏水，之前議會到大巨蛋考察時，就已經發生了，那時大巨蛋還沒拿到使照，當時台北市政府打包票會要求遠雄改善。

簡舒培提及，結果大巨蛋使照給了，大巨蛋也啟用了，還邀請讀賣巨人舉辦國際賽，漏水狀況完全沒改善，「藍白聯手放水大巨蛋，結果大巨蛋漏水不斷，真的丟臉丟到國際了！」

而國民黨台北市議員詹為元也說，遠雄關於昨天大巨蛋缺失的回應，大意就是「議會要求遠雄營運前要滿載測試，結果都不做，等到昨天交流賽才是第一次真正滿場，缺失當然就原形畢露了。」市府身為主管機關，應該儘速督促遠雄修正缺失，到底是漏水還是空調滴水，北市府也應主動調查，而不是聽信遠雄片面之詞。