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黃仁勳：通用人工智慧「最快5年內問世」！　可通過人類測驗

▲▼輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 黃仁勳認為，AI在5年內就能擺平所有考試。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳1日表示，就某些定義上來說，通用人工智慧（Artificial general intelligence）最快將在5年內問世。

根據《路透》，黃仁勳1日出席在史丹佛大學舉行的一場經濟論壇，被問及需要多久才能實現矽谷長期以來的目標，即創造出能像人類一般思考的電腦。

黃仁勳回答，這項問題的答案有很大程度取決於目標如何定義，若定義是具有通過人類測試的能力，那麼具備與人類同等智慧或甚至超越人類的通用人工智慧（AGI）很快就會到來。

他說明，「如果我讓一種人工智慧接受測試……你把你想得到的每種測試列成清單，交給電腦科學產業，我猜在5年的時間內，我們會把每種測試都做得很好。」

AI目前已經可以通過律師資格考等考試，在腸胃病學等專業醫學考試上仍有困難，但黃仁勳認為，AI在5年內應該就能擺平其中任何一種考試。

不過他也提到，從其他定義上看來，通用人工智慧可能還差得遠，因為科學家對於如何描述人類心智運作仍有分歧，「因此對工程師來說很難達標」，因為工程師需要明確的目標。

黃仁勳還被問及世界需多少晶圓廠，以支持AI產業擴張。他認為確實需要更多晶片，但每片晶片會隨時間愈來愈進步，也就限制所需晶片的數量。

他說明，「我們需要更多晶圓廠，但請記住，隨著時間推移，我們也在大幅改良演算法和AI處理程序」，認為需求會受運算效能的提升影響，「我在10年內就將運算能力提升了100萬倍」。

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