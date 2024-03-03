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社會 社會焦點 保障人權

天然氣配管師網路自學改槍　住處查獲改造霰彈槍+子彈+毒品

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區一名男子，從網路看了國外改造槍枝影片後，竟突發奇想購買空氣槍及子彈進行改裝，民宅儼然成為地下兵工廠。中和警方獲報，日前持搜索票前往查緝，除了順利將逮捕該名男子，並從其住處查扣改造槍枝2把、大批子彈、改造工具及毒品海洛因、安非他命，依法將男子帶回偵辦。

▲吳男因熱愛生存遊戲，在家自行改裝各式槍枝。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲從事天然氣配管師的吳男，因熱愛生存遊戲，在家自行改裝各式槍枝遭警方送辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，從事天然氣配管工的42歲吳姓男子，住在新北市中和區新生街一帶，因平時熱愛玩生存槍戰遊戲，就購買許多相關槍枝與裝備，為了讓火力增強，吳男從YouTube網站發現，國外有些改造槍枝影片，就土法煉鋼購買相關改裝工具，以及空氣長、短槍及模擬子彈進行改裝，瞬間變成有殺傷力的改造手槍及子彈。

▲吳男因熱愛生存遊戲，在家自行改裝各式槍枝。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方趁吳男出門之際，持搜索票進入屋內將其壓制逮捕，並搜出大批改造槍枝及毒品。（圖／記者陸運陞翻攝）

中和警方接獲情資，新生街民宅暗藏改造槍工廠。立即向檢察官聲請搜索票，並於上周四（29日）下午3時許，趁吳男準備出門時，持搜索票立即壓制逮捕，警方在吳男住處發現改造手槍及改造散彈槍各1把、改造子彈200顆、鑽孔機、C型夾等證物，另外又發現藏有毒品海洛因2.5公克及安非他命0.5公克。

▲吳男因熱愛生存遊戲，在家自行改裝各式槍枝。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方查獲，各式改造槍枝、子彈、改裝工具及毒品海洛因、安非他命。（圖／記者陸運陞翻攝）

吳男向警方供稱，坦承自行改造槍枝，都是從網路觀看影片所學，單純自己改好玩，並未有販賣也無使用在任何案件。詢後，警方依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例，將吳男移送新北地檢署偵辦，並持續追查所改造槍枝流向及改造零組件來源擴大偵辦。

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