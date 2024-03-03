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數鈔票了！4星座30歲後「最快存第一桶金」　會越來越有錢

▲▼年終，紅包，獎金，土豪，錢嫂。（圖／記者李佳蓉攝）

▲4星座過了30歲越來越有錢。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你有規劃在幾歲時存到人生第一桶金嗎？若有計畫，就積極實踐；如果沒有，從現在開始努力還不遲！塔羅牌老師艾菲爾分享30歲後會越來越有錢，最快能存到第一桶金的「4大星座」，憑藉著不怕吃苦與恆心毅力，讓生活越過越富足，只要肯努力，就不用擔心日子過不去，快看看你的付出是否要得到回報了。

4大星座開心數錢！30歲後最快存到第一桶金，請同時參考太陽及上升星座：

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第4名：射手座

年輕時，射手座容易衝動行事，但也因你總是抱持樂觀態度看待每件事，並勇於嘗試別人不敢做的事，所以在別人眼中看似行事雜亂無章，凡事只有3分鐘熱度的你，能很快地找出屬於自己的出路。再加上你有著不畏艱難的胸襟，容易在群體中脫穎而出，這也是為什麼30歲後便能看到好成果，正是因為不怕比別人多吃苦，為自己累積一定實力與財力。

第3名：雙魚座

雙魚座年輕時最重視的事非浪漫愛情莫屬了，容易一心為了愛，而忘記要努力打拚事業。不過到了30歲，已經嚐遍愛情的酸甜苦辣，也經歷不少挫折後，開始脫胎換骨、轉變想法，努力讓自己成為一個成熟有擔當的人，並且把所有心思全放在「賺錢」上，這時的你已慢慢展現出個人實力，站在過去的挫敗經驗上，一步步按計畫實現藍圖，讓生活越過越富足。

▲▼換新鈔,過年,台灣銀行,過年換新鈔,鈔票,過年,金庫,財神,紅包,五色鈔,運勢,財運,年終獎金,分紅。（圖／記者許宥孺攝）

▲金牛座靠著一步一腳印的努力，30歲後能賺到比別人更多的錢。（示意圖／記者許宥孺攝）

第2名：金牛座

本身穩健又踏實的金牛座，不論大小事，都處理得井然有序。對物質與金錢也是相當重視，只是礙於早期的自己能力有限，無法那麼快就發達致富。但韌性十足的你，會憑藉著堅強的意志力與一步步的努力、對事物的執著以奠定穩固基礎。直到30歲後靠著自己打下的雄厚基礎而開始有了收穫，能賺取比一般人更多的財富。

第1名：水瓶座

水瓶座天生是個好奇寶寶，喜歡研究、嚐鮮，年輕時心思飄浮不定，難以專心一意的去做好一件事，想法也比較不著邊際、天馬行空。但隨著時間一天一天過去，當人生的閱歷多了、視野廣闊了，知道該如何運用金錢，並且加上自己的聰明才智與創意、靈感的實作，30歲過後財富便能越積越多，想要提早過退休生活不再是一場夢。

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