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「最會裝可憐」3大星座曝光！　這群人超會利用同理心

最會裝可憐3大星座曝光　「超會利用同理心」手段大公開

▲清水孟國際塔羅小孟老師點名，最會裝可憐的3大星座。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

偽裝是讓人生存的一種方式，裝可憐也是一種偽裝，避免被人隨意宰割，視時機來裝可憐，更是一種智慧，不論是真可憐、假可憐是裝可憐，避免成為別人的眼中盯，才是主要手段。清水孟國際塔羅小孟老師點名，最會裝可憐的3大星座。

TOP3　天秤座

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天秤座很懂得社交語言，很會觀察他人的情緒及反應，能以此來調整自己的行為及說辭。能夠在適當時機，表現出脆弱和需要幫助的一面，以此來打動他人的心。在社交時，也總能展現出色的溝通能力，能夠清晰地傳達自己的需求，讓人感受到他們的困難和無助。這種溝通技巧讓人難以拒絕他們，因為他們總能將自己的需求表達得淋漓盡致。

天秤座的同理心也很強，能夠理解他人的感受，並願意提供幫助和支持。當天秤座裝可憐時，總能讓身邊的人感覺特別真誠，而願意為天秤座來伸出援手。此外，天秤座往往是外表出眾的一群人，有著優雅的舉止和令人難以抗拒的魅力。這使得他們在裝可憐時更具說服力，因為他們的外貌和風采讓人難以忽視或置之不理。

最主要的是，天秤座很注重人際關係，善於維繫友情和親情。當他們裝可憐時，通常會有許多人願意站出來幫助他們。

TOP2　雙魚座

雙魚座是一個充滿情感的星座。他們的內心有著很敏感的感情世界。當受傷或困惑時，他們不會猶豫地表達出來，讓人看到他們的脆弱一面。這種情感敏感性使他們能夠在情感上裝可憐，引起別人的關心和關注。雙魚座有著豐富的想像力和創造力。他們能夠將自己的處境和情感轉化成深情款款的故事，這使得他們的裝可憐更具說服力。

雙魚座強烈的同理心，幫助他們理解他人的感受，也知道該如何引起他人的同情。當他們需要別人的時候，往往會用同理心來感染別人，讓人感受到他們的痛苦和困難。當然，雙魚座有著柔和的外表和迷人的眼神，他們的眼神能夠深深地打動人心，讓人難以置之不理，這使得他們的裝可憐更加討人喜歡，而非讓人厭惡。

善良的雙魚座，時常為他人付出與犧牲，而當他們裝可憐時，別人也總會給予真誠的援助。

TOP 1　巨蟹座

巨蟹座是家庭和情感的代表。他們非常注重親情和友情，而且內心也有著豐富且敏感的情感世界。當他們感到受傷或需要幫助時，會用言辭和表情充分表現出來，通常會毫不掩飾地表達自己的情感，讓人感受到他們的痛苦，讓人看到他們真實的一面，這使得他們在裝可憐時更具說服力。

巨蟹座善於建立親密的人際關係，很容易去關心身邊人的感受，同理心非常強烈，很理解與感受身邊朋友的內心需要。而當巨蟹座裝可憐時，往往會用同理心來感染別人，讓人感受到他們的困難和需求。這種真誠的同理心使他們的裝可憐更加令人動容。巨蟹座通常能夠得到親朋好友的支持和關懷，因為這些人知道他們是真正需要幫助的。

巨蟹座也有很強的創造力，有時會選擇用藝術和創造力來表達自己的情感，這也是一種裝可憐的方式。而且通常這些藝術作品，都能引起他人的共鳴和關注。

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