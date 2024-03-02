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一輩子好朋友！「4星座組合」能同甘共苦　挺你到最後

好朋友,好姐妹,閨密,閨蜜。（圖／記者李佳蓉攝）

▲4組超級好朋友星座，你和閨蜜也上榜了嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

朋友重質不重量！在你身邊也有願意為你赴湯蹈火在所不惜的超級好朋友？你們不僅能共享成功喜悅，還是彼此共同面對挑戰時的堅強支持，塔羅牌老師艾菲爾公布「4星座組合」是最佳拍檔，展現真正的友誼、互挺一輩子。好朋友的存在讓你感覺此生沒白活，在你需要有人伸出援手，或是需要被安慰的時候，都是一個最安心的存在。

有福同享、有難同當的超級好友「4星座組合」，請同時參考太陽與上升星座：

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第1組：摩羯座＆金牛座

你們都是務實又踏實的人，對生活與工作都有著相同的價值觀與目標。雖不會輕易地表達自己的情感，但在彼此面前，你們卸下防備、惺惺相惜；你們互相鼓勵、扶持，不會忌妒或競爭。你們的友誼建立在信任和尊重基礎上，經得起時間的考驗。彼此都知道無論發生什麼事，對方都會在身邊給予支持與陪伴。

第2組：天蠍座＆天秤座

善於社交、有魅力的你們，能吸引許多人的注意和喜愛。你們欣賞對方的優點，並能彌補對方的不足，互幫互助、從不拋棄或背叛。你們的友誼建立在合作和平衡的基礎上，能克服困難和弭平衝突，知道彼此才是對方最好的支持者和夥伴，無論前方路途多麼崎嶇，都能攜手一起走過。

▲心靈,好友,女性,聚會,生活,心靈雞湯,朋友。（圖／unplash）

▲好朋友就是講義氣又互挺，能夠同甘共苦。（示意圖／unplash）

第3組：獅子座＆天蠍座

你們都是自信、堅強的人，有著強烈的個性和意志，不會輕易屈服於任何人與事，也無法容忍任何不公不義。在彼此眼中，你們講義氣、從不隱瞞或欺騙對方。你們的友誼建立在忠誠和勇氣的基礎上，能夠患難見真情，深信著兩人是彼此最堅強的後盾，無論遇到什麼樣的挑戰，都能共同克服。

第4組：雙子座＆水瓶座

你們聰明又創新，對於新鮮和有趣的事物充滿好奇心與熱情，不拘泥於傳統或規範，也不受限於框架或界線。你們靈活懂得變通，從不苛求對方或給予束縛。你們的友誼建立在自由和理解的基礎上，能夠相互啟發和刺激。兩人的交流是如此暢快淋漓，可以盡情探索新領域、挑戰極限，是人生路上難得能一起成長和進步的好夥伴。

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