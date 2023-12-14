嫌鄰居家「太臭」害孕妻嘔吐　人夫做2件事挨罰2.8萬

記者黃翊婷／綜合報導

台南楊姓人夫不滿李姓、林姓鄰居家因為煎煮中藥、燒金紙，長期飄出異味，讓懷孕的妻子屢屢嘔吐，多次溝通都沒有改善，今年1月間一氣之下就在家門口大罵三字經，還出手打了李男的背部，結果遭兩人一狀告上法院。台南地院法官審理後，判楊男應賠償李男2萬640元，另賠償林婦8000元，全案仍可上訴。

▲楊男心疼懷孕的妻子因為鄰居家異味而嘔吐，憤而飆罵鄰居三字經，還出手打人。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，楊男、李男、林婦是鄰居關係，因為李男、林婦在車庫前煎煮中藥、燃燒金紙而飄出異味，令楊男心生不滿，今年1月3日下午5時許他先是在住家門口對兩人大罵「X你娘」、「X機X」等三字經，還踢翻煎煮中藥的爐子，並徒手毆打李男的背部導致受傷，因而遭兩人提告並分別求償12萬2640元（李男部分）及6萬元（林婦部分）。

楊男承認確實在上述時間地點罵人、打人，也同意賠償李男醫藥費，但整起事件的起因，是因為當時妻子懷有身孕，不堪李男、林婦長期煎煮中藥、燃燒金紙的異味飄進家中，進而引發嘔吐等不舒服症狀，夫妻倆多次嘗試溝通都沒有結果，他一時情緒失控才會觸法，希望法官能酌情減輕賠償金額。

台南地院法官認為，楊男在公開場合罵鄰居三字經，確實侵害到對方的名譽權，考量到3人的年齡、教育程度、經濟能力及事發原因，最終判楊男應賠償李男2萬640元（含精神慰撫金、醫藥費、就醫交通費），另賠償林婦8000元精神慰撫金，全案仍可上訴。