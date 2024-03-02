傘被偷到怕！他在傘柄「貼7字」成防盜神器　540萬朝聖

▲ 雨天常會發生傘架上的傘被其他人順手牽羊偷走，日本網友想出妙招嚇阻小偷。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

一般人很常碰到傘放在傘架被偷的經驗，不少人因此感到困擾。日本一名網友因為傘被偷怕了，因此靈機一動想出一個妙招，在傘柄上動了小手腳，來嚇阻偷傘賊。

日本靜岡縣一名網友在社群平台分享一張雨傘的照片，他因為雨傘經常不翼而飛，被別人偷拿走，為了防堵這種情況不斷上演，因此想出一招防止傘被偷走，而且方法十分簡單。

這名網友先是以黃底黑字印出「靜岡縣警交通課」標籤，再將標籤貼在傘柄上，佯裝成是警察局專屬的雨傘，藉此防止雨傘被小偷順手牽羊拿走。

▲網友在傘柄貼上「靜岡縣警交通課」標籤，以防傘被人偷走。（翻攝X@shiroikyoupan）

這個點子讓一票網友驚艷，吸引超過540萬人次的點閱，不少人認為看起來十分像公家機關財產，讚揚可信度幾可亂真，防盜效果應該很好；然而，也有網友則揶揄未來在便利店的雨傘架上可能會出現一堆「警察的雨傘」。另外則有網友笑稱，如果取傘時剛好有真正的警察在旁邊，可能會造成一些尷尬場面。

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