日本74歲町長太色「摸女職員胸部屁股」　爆99起性騷擾宣布辭職

記者詹雅婷／綜合報導

日本岐阜縣岐南町74歲町長小島英雄面臨99起性騷擾指控，包括觸摸女員工胸部與臀部等，2月28日公開宣布請辭，29日遞交辭呈，將於3月5日正式辭職。

每日新聞、法新社報導，小島英雄2023年5月就曾被日本媒體《週刊文春》踢爆有性騷擾嫌疑，到了今年2月27日，第三方委員會公布官方調查報告，委員會強烈建議町長立即辭職。

這份報告指出，這99起針對眾多女員工的性騷擾與不適切行為事件，當中包括可能構成強迫猥褻的行為，例如觸碰她們的胸部或臀部；另外，報告也確認小島英雄性騷女性市議員，包括摸她們的臀部。

▲▼小島英雄29日遞交辭呈，將於3月5日辭職。（圖／翻攝自TBS NEWS）

除此之外，委員會還調查小島英雄是否欺凌員工，結果發現他每天都有做出恐嚇行為，包括威脅採取紀律處分、降職、無合理理由解雇職員。在一項針對與小島英雄有過接觸員工的調查，超過80%的人表示曾經受到性騷擾或欺凌。

針對相關指控，小島英雄起初斷然否認對女議員有任何騷擾行為，並宣稱這些指控都是工作人員的說詞，不可信。在2月28日的記者會上，小島英雄認為這份調查報告缺乏中立性，但也公開道歉，「給大家添麻煩了，非常抱歉」。