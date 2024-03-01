涉貪獲50萬交保！楊文科駁和建商不正當關係：政治獻金可受公評

▲楊文科再次強調自己清白，同時駁斥與建商友好的說法。 （圖／新竹縣府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣長楊文科昨日遭到檢調人員搜索調查，不過新竹地檢署回應並未鬆口透露具體內容，僅表示楊文科被認定涉貪罪嫌重大，但暫無羈押必要，訊後諭知50萬元交保。而外界猜測，楊文科此次中箭恐與天坑案有關，對此，縣府也在今日下午駁斥，強調「全力提升工安守護居住安全、拒絕不實影射。」

新竹縣政府今(1)日針對豐采520建案旁道路坍塌，再次強調，事件發生初期即主動移送全案至地檢署偵辦，同時內部同仁由政風處調查。工安方面則聘請台大專業團隊襄助施工專業建議及專案小組緊盯搶險作業，目前現場仍在停工狀態。

工務處說明，道路坍塌案發生後，縣府明定了深開挖及涉公共安全建築工地勘檢原則，提高對工安的要求，守護民眾的生命財產安全；此外，事件發生後即緊急下令停工並究責，強調沒解決別想復工，同步暫停豐邑建設所有建案的勘驗與核照，更要求業者以透地雷達全面檢測，避免波及周邊道路安全。

工務處說，去年事件發生後，豐邑建設竹北市建案「豐采520」已勒令停工，去年6月通過搶險計畫，目前皆已經完成，豐邑並提出搶險的整體報告書交由專案小組審查，目前正針對日前豐邑所提出的報告書退回，要求補正，上周收到修正報告後得要再經過相關審查。後續仍須與鄰近社區持續溝通。

工務處解釋，目前新竹縣已明訂深開挖原則，限定開挖的工法，只要地下開挖深度達13.5米以上，如果地質條件允許，原則上都必須使用連續壁的擋土工法，保護工地周圍建物基礎的安全。

因此，在中央尚未修《建築法》前，依「新竹縣深開挖及涉公共安全建築工地勘檢作業原則」，只要地下開挖10公尺以上、開挖3層以上或開挖範圍達3000平方公尺以上的建築工地，針對開挖面、支撐及擋土系統、安全觀測系統及相關安全維護設施，要求承造主任技師及監造建築師都必須依工程進度做自主檢查並簽證負責。

縣府駁斥傳言豐邑集團和楊文科的關係，並譴責外界用不當連結打擊縣府，強調競選期間所有政治獻金皆依法收受、申報，也可由公開資訊查閱、皆可受公評，並無外界所謂「對價」關係。