楊文科疑涉貪　王婉諭喊話檢調：勿枉勿縱！根除貪腐文化

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者杜冠霖攝）



記者詹宜庭／台北報導

新竹縣長楊文科疑似因涉入「天坑案」的豐采520弊案，檢察官29日上午指揮法務部調查局調查官、新竹地檢署檢察事務官，持法院搜索票執行搜索，楊文科接受偵訊後被以50萬元交保。對此，時代力量黨主席王婉諭喊話，檢調應請勿枉勿縱，絕對要徹底根除新竹縣府內的貪腐文化。新竹人值得一個沒有貪腐濫權的政治環境，不該繼續陷在官商勾結的陰影中，就連日常居住都無法安心。

王婉諭今日在臉書發文透露，看到這樣的消息，她實在感到很不值，因為早在選前，當新竹縣工務處長在家中水管中被查獲千萬現金賄款後，她就曾呼籲檢調，務必「向上調查，查辦新竹縣政府護航建商的貪腐結構。」因為從政治獻金、無償提供競總土地等跡象，早就可以明顯看出，楊文科縣長跟建商的關係，可說是「水乳交融」也不過份。

王婉諭說，如今檢調搜索的結果，可以說是證明了她的質疑。整個新竹縣府，早已淪為建商的門神，為了貪腐利益而遺忘了人民的權益。新竹這座年輕、充滿活力的城市，值得更好的政治環境，更值得真正關心人民的父母官。為了這微小卻重要的理想，她絕對不會這麼輕易放棄，會信守承諾，繼續為新竹縣民發聲，直到「翻轉新竹」的任務真正達成。

此外，王婉諭也呼籲檢調，針對此案，請勿枉勿縱，絕對要徹底根除新竹縣府內的貪腐文化。新竹人值得一個沒有貪腐濫權的政治環境，不該繼續陷在官商勾結的陰影中，就連日常居住都無法安心。