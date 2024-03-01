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快訊／新竹縣長楊文科疑涉貪遭搜索！　遭竹檢帶回

▲▼ 新竹縣長楊文科 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲新竹縣長楊文科。（圖／記者黃彥傑攝）

記者董美琪／綜合報導

新竹縣長楊文科疑似涉嫌貪污昨天遭檢調帶回，不過新竹地檢署回應，目前無法透露具體內容。

根據中央社報導，新竹地檢署主任檢察官兼發言人證實有調查行動，但案件仍在進行中，因此無法提供更多細節。地方知情人士透露，檢調疑因豐采520案而展開搜索。

對於被帶走者和搜索相關事宜的詢問，鄒茂瑜表示，由於調查程序保密，目前仍無法公開詳情。

▼楊文科遭帶回，疑似與「竹北天坑」豐采520案有關。（圖／記者陳凱力攝，下同）

▲▼「竹北天坑黃絲帶行動」　5社區住戶吶喊：沒有真相沒有復工。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼竹北天坑特斯拉、豐采520、新竹縣議員蔡蕥鍹、新竹縣議員歐陽霆。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼竹北天坑特斯拉、豐采520、新竹縣議員蔡蕥鍹、新竹縣議員歐陽霆。（圖／記者陳凱力攝）

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